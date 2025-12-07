EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025: Primele rezultate exit-poll din Capitală

UPDATE 17:00 Diferența între primii este în apropierea marjei de eroare. Diferenața finală ar putea fi de doar câteva mii de voturi.

UPDATE 15:30 Estimările de la acestă oră confirmă lupta stânsă din sondajele anterioare votului. Diferențele dintre primii candidați sunt mici. Diferența dintre primul și al doilea s-a redus semițitor față de datele de dimineață. Pare că bătălia se va da până spre închiderea urnelor. Mobilizarea de seară ar putea influența mult clasamentul final.

Mediafax va publica la ora 21:00, primele rezultate ale exit-poll-urilor, oferind o imagine timpurie asupra votului bucureștenilor într-una dintre cele mai urmărite competiții electorale ale anului.

Cine realizează exit-poll-urile pentru alegerile din București 2025?

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat cinci institute de sondare, care vor publica trei exit-poll-uri și o cercetare sociologică pe parcursul zilei.

Institutele CURS-Avangarde, deținute de fostul jurnalist Iosif Buble și de sociologul Marius Pieleanu, vor realiza un exit-poll comun.

Celelalte institute acreditate care vor furniza primele estimări sunt:

The Center for International Research and Analyses (CIRA), deținut de sociologul și comentatorul politic Vladimir Ionaș. În trecut, 20% din acțiuni au fost deținute de Marius Pieleanu, care ulterior a părăsit compania.

IIC Bio-Trade Consulting SRL, firmă din Maramureș deținută de Ionița Stanca. Deși activitatea principală declarată este comerțul cu amănuntul (alimente, băuturi, tutun), codurile CAEN secundare includ cercetare în științe sociale.

ARA Public Opinion SRL, acreditată să realizeze „singura cercetare sociologică la urne” în ziua votului, potrivit Antena 3. ARA este deținută în proporție de 85% de Laurențiu Andrei Vasile, fostul ginere al fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu, și administrator la „Antena 3 S.A.”

Regulile din ziua votării interzic publicarea oricăror date de exit-poll înainte de închiderea urnelor.

1,8 milioane de bucureșteni sunt așteptați la vot

Aproximativ 1,8 milioane de alegători cu drept de vot sunt așteptați astăzi, 7 decembrie, la urne pentru alegerea Primarului Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la 21:00.

Pe buletinul de vot se află 17 candidați, deși doi dintre ei s-au retras și și-au anunțat susținerea pentru alți competitori.

Prezența la vot ar putea decide rezultatul

Prezența la vot este considerată un factor esențial în stabilirea rezultatului.

Remus Ștefureac, directorul Inscop, avertizează că Bucureștiul se îndreaptă spre una dintre cele mai slabe prezențe la urne din ultimii ani.

Aici poți urmări în direct evoluția votului pentru Primăria Capitalei.