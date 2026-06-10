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Favorit să ia locul lui Tomac, mișcare de ultimă oră: ”Candidat natural pentru speculații”

Consilierul prezidențial pe politici economice şi sociale, Radu Burnete, despre care s-a spus că ar fi favorit să fie desemnat premier dacă Eugen Tomac nu va reuși să obțină o majoritate în Parlament, spune că nominalizarea lui Tomac „nu e o schemă” și că „țara are nevoie să fie guvernată”.
Favorit să ia locul lui Tomac, mișcare de ultimă oră: ”Candidat natural pentru speculații”
Radu Burnete Sursa: Alexandru Dobre / MediafaxFoto
Laura Buciu
10 iun. 2026, 20:21, Politic
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„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili”, spune Radu Burnete, pe Facebook.

Burnete afirmă că președintele Nicușor Dan a explicat în repetate rânduri că nu face jocuri și că va desemna un premier cu obiectivul cert ca acesta să obțină majoritatea și să formeze un guvern.

Burnete: Rămân în această poziție

„Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale. Este de așteptat. Presa este liberă, iar proximitatea față de președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații. Acum un an am acceptat invitația președintelui de a face parte din echipa sa în acești ani complicați pentru țara noastră și rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijini”, a mai spus Radu Burnete.

„Eugen, ai tot sprijinul meu!”

Acesta afirmă că și-ar dori ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament.

„Eugen Tomac și-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată și sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil cel puțin până când vor reuși să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană. De la PNRR la apărarea țării, de la rating-ul de țară la reducerea deficitului și refacerea competitivității, de la cetățenii vulnerabili la cei deznădăjduiți și asaltați cu dezinformări avem prea multe urgențe și probleme ca să rămânem blocați doar în calcule politice, importante și ele. Eugen, ai tot sprijinul meu!”, a mai scris consilierul președintelui Nicușor Dan.

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