Fechet: Anul acesta nu vom mânca cireșe, vișine, caise sau piersici din România

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus joi că, din cauza fenomenelor meteorologice, anul acesta nu vom mânca cireșe, vișine, caise sau piersici din România.

Întrebat vineri dacă ministerul are în vedere măsuri pentru a încerca să combată schimbările climatice din zona noastră. Mircea Fechet a spus: „Trebuie să recunosc că nu o să reușim la Ministerul Mediului să schimbăm clima în România și nu o să reușim să luăm măsuri care să schimbe clima la nivel global. Însă, în ceea ce privește adaptarea și în ceea ce privește atenuarea unor riscuri, bineînțeles că putem”.

El a spus că autoritățile sțiu ce au de făcut în ceea ce privește inundațiile, deșertificarea Sudului României sau defrășările.

„Însă, trebuie să fim conștienți din un lucru. Frecvența și intensitatea fenomenelor meteo extreme va crește de la un an la altul, vom avea mereu recorduri și va trebui să fim pregătiți. Anul acesta se pare că nu vom mânca cireșe din România, nu vom mânca vișine din România, nu vom mânca caise și piersici din România și, din discuțiile pe care le-am avut cu câțiva producători de mere, proprietarii unor livezi de mere din județul Bacău și nu numai, se pare că și producțiile de mere sunt afectate pentru că am avut un nou record, am avut un val de temperaturi extrem de scăzute ce a compromis pomicultura românească pentru anumite tipuri de alimente anul acesta”, a explicat ministrul Mediului.