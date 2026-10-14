Femeile însărcinate vor putea să nască însoțite de partenerii lor. Legea a trecut de Parlament, dar a creat un scandal pe tema vaccinării nou-născuților

Femeile însărcinate vor avea voie să aibă un însoțitor alături atât în sala de nașteri, cât și pe durata travaliului. Legea care reglementează obligațiile maternităților privind intimitatea viitoarelor mame pe perioada nașterii a fost adoptată de Parlament.

De asemenea, reglementarea Legii drepturilor pacientului le va permite mamelor, după momentul nașterii, să ceară ca bebelușul să rămână alături de ele pe parcursul spitalizării, cât timp nu există complicații sau riscuri epidemiologice.

Scandal pe tema vaccinării nou-născuților, imediat după vot

La explicarea votului, o deputată neafiliată vreunui partid, Aurora Tasica-Simu, a felicitat inițiativa PNL, USR, UDMR și a PSD, însă a sfătuit femeile gravide ca, după momentul nașterii, să refuze vaccinarea nou-născuților.

„Felicitări tuturor colegilor care au votat această inițiativă legislativă. În calitate de mămică, pentru a doua oară vă spun că este foarte important să știi că ai lângă tine în momentul în care naști. Fie natural, fie cezariană, pe cineva de încredere. Și așa cum spunea mai devreme domnul doctor cu privire la vaccinuri, în timpul operației mele de cezariană încerca să mă convingă medicul anestezist că trebuie să-mi vaccinez copilul în prima zi de viață.

Am avut noroc că am avut lângă mine pe cineva care lucrează în sistemul medical și am rezistat, să zic așa, o să zic, unor presiuni extrem de puternice și am luat decizia corectă pentru copilul meu și sunt convinsă că o voi face în continuare și pentru fetița mea. Dincolo de acest drept de a avea pe cineva lângă tine în momentul în care naști, vreau să vă gândiți că mai sunt și alte aspecte foarte importante care pot influența natalitatea în România”, a declarat Aurora Tasica-Simu, de la tribuna Parlamentului.

Fostul ministru al Sănătății o contrazice

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, ia cuvântul în plen și îi răspunde viitoarei mămici, care nu intenționa să își vaccineze copilul.

„Medicina nu se face cu apă, aer și energie. […] Nu este normal ca de la microfonul ăsta, politicieni care nu știu unde e femurul, să recomande și să dea sfaturi medicale și să aibă discursuri antivacciniste în condițiile în care România este pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul de copii morți de rujeolă”, a transmis Rogobete, fostul ministru

Aurora Tasica Simu a avut însă o susținătoare, din partea AUR, care i-a luat apărarea în fața, fostului ministru PSD.

„Nu trebuie să ieșiți la tribună așa cum ați făcut și în pandemie. Oameni politici care ați îndemnat oamenii să se vaccineze fără studii și fără expertiză și am văzut rezultatele, le-am văzut cu toții. Vorbim de mame, vorbim de copii. Stimați colegi, ați tăiat CSS-ul de la mame”, a declarat Geanina Șerban, deputat AUR.

Legea a trecut de votul Camerei Deputaților, care a avut calitatea de cameră decizională, cu 262 voturi „pentru”, niciun vot împotrivă, iar o persoană nu a votat. De pe masa Parlamentului, aceasta pleacă către promulgare la președinte, după care urmează să intre în vigoare.