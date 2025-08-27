FNSA, acuze pentru Oana Ţoiu: Numiri politice şi recompense discreţionare

Printr-un comunicat, FNSA îşi exprimă miercuri „profunda dezamăgire faţă de deciziile contradictorii şi incoerenţa dintre discursul public şi acţiunile doamnei ministru Oana Ţoiu, la doar două luni de la numirea sa în funcţie (23 iunie 2025)”.

Sindicaliştii susţin că, deşi ministrul a promis profesionalizarea şi depolitizarea administraţiei diplomatice, realitatea arată contrariul: măsuri arbitrare, clientelare şi profund dăunătoare credibilităţii instituţiei.

„În iulie 2025, şefi ai unor oficii consulare au fost desemnaţi din afara MAE, fără experienţă relevantă şi prin proceduri netransparente. Acestea sunt numiri strict politice, care ignoră principiile meritocratice. Mai mult, prin proiectul de OUG publicat de Ministerul Muncii pe 19 august 2025, se propune transferul definitiv în MAE al persoanelor detaşate – fără concurs, fără selecţie transparentă, doar prin ordin ministerial”, se precizează în comunicat.

Sindicaliştii mai spun că, în locul unui parcurs profesional predictibil şi legal, ministrul a ales să favorizeze promovările „excepţionale”, bazate pe recomandări subiective, fără criterii obiective de evaluare. Federaţia acuză şi că discriminările salariale din centrala MAE continuă, în ciuda numeroaselor sesizări adresate conducerii.

„Deşi se afirmă constant că bugetul MAE este printre cele mai reduse şi salariile din centrală sunt necompetitive, în august 2025 s-a decis organizarea Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române (RADR) cu participare fizică extinsă în Bucureşti.

Costurile sunt excesive şi nejustificate, mai ales în contextul tăierii unor sporuri pentru angajaţii care lucrează într-o clădire încadrată la risc seismic ridicat ( ), expuşi permanent unor condiţii nocive. Organizarea RADR online – aşa cum s-a procedat în pandemie – ar fi fost o dovadă de responsabilitate financiară şi respect faţă de angajaţi”, arată FNSA.

Sindicaliştii solicită retragerea prevederilor din proiectul de OUG care legalizează angajările fără concurs în MAE, respectarea cadrului legal şi a principiilor de transparenţă, meritocraţie şi echitate în gestionarea resurselor umane, eliminarea discriminărilor salariale şi clarificarea criteriilor reale care stau la baza numirilor şi promovărilor din 2025, reevaluarea modului în care sunt cheltuite fondurile publice, cu stoparea risipei pe evenimente costisitoare în detrimentul condiţiilor de lucru şi salariale.

„Diplomaţia română nu poate fi reformată prin ipocrizie şi dublu standard! Profesionalizarea nu se face prin numiri politice şi recompense discreţionare, ci prin respectarea legii şi valorizarea specialiştilor”, transmite FNSA.