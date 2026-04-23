Fostul ministru al Energiei: Criza politică, sabotaj la adresa economiei și energiei. „România este cu cuțitul la os”

„România este cu cuțitul la os, iar unii se joacă de-a ruleta rusească. Să vorbim pe șleau. Dacă nu acum, atunci când?”, a scris joi Burduja pe rețelele sociale. Liberalul susține că responsabilitatea pentru actuala situație aparține celor care au generat criza: „Cei care au declanșat criza politică sunt datori să o rezolve și să își asume toate consecințele jocurilor politice asupra veniturilor și bunăstării românilor”.

„Întrebarea la care «crizatorii» trebuie să dea un răspuns – și nu îl au – este: de ce acum? De ce să dărâmi guvernul și coaliția fix acum, când România e cu cuțitul la os?”, a transmis deputatul PNL.

„Nu cumva pentru că deranjul generat de stilul și măsurile marca Ilie Bolojan a devenit prea mare? Cel puțin în sectorul energetic, miza financiară e colosală pentru căpușele care trăiesc din hârtii, intermedieri și combinații, nu din construit”, a scris Burduja.

Costuri de miliarde pentru economie

Fostul ministru avertizează că instabilitatea politică are deja efecte economice vizibile. Potrivit acestuia, statul se împrumută mai scump, iar costurile suplimentare depășesc 10 miliarde de lei anual față de perioada anterioară.

„Doar costul cu dobânzile la datorii, anul acesta, este cam cât a alocat România pentru tot bugetul sistemului de educație în 2026”, afirmă politicianul.

În paralel, spune el, sunt afectate piața de capital, investițiile și încrederea investitorilor externi.

„Costurile baletului politic, cu festivism de neînțeles ca bomboană pe colivă (…) sunt de ordinul miliardelor, iar cei care le plătesc și le vor plăti cu vârf și îndesat sunt toți românii”, spune Burduja.

Burduja: Sabotaj pentru sectorul energetic

Fostul ministru leagă criza politică de riscurile pentru proiectele din energie și pentru facturile populației.

„Decizia de a răsturna masa și de a genera o criză politică profundă echivalează cu un sabotaj la adresa sectorului energetic național și un atac la facturile fiecărui român”, afirmă Burduja.

Soluția pentru reducerea costurilor la energie o reprezintă investițiile, susține fostul ministru: „Ce spune premierul Bolojan e absolut corect: pentru a reduce facturile românilor, soluția cea mai bună sunt investițiile”.

Burduja își apără și mandatul, precizând că a atras „14 miliarde de euro din fonduri europene pentru acest sector” și „a pornit o revoluție: solar, eolian, stocare în baterii, termocentrale pe gaz, hidrocentrale, precum și deblocarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă”.

„Complicitate la abuz împotriva românilor”

Deputatul spune că situația actuală depășește o criză politică obișnuită: „Ce se întâmplă acum nu e o criză obișnuită. E un test de caracter: al clasei politice, dar și al nostru, ca popor”.

El avertizează că „tăcerea înseamnă complicitate la abuz împotriva românilor” și face apel la responsabilitate, subliniind că „națiunile nu se prăbușesc dintr-un singur șoc, ci din suma micilor abdicări”.