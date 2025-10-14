Fostul rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. dr. Lucian Puiu Georgescu, s-a înscris în PUSL

Profesorul universitar doctor inginer Lucian Puiu Georgescu, fost rector al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, s-a înscris în Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), formațiunea anunțând oficial aderarea sa într-un comunicat de presă.

Potrivit PUSL, profesorul Georgescu este „o personalitate cu o carieră universitară impresionantă, cu rezultate remarcabile în cercetare și inovare”, dar și „un promotor activ al valorilor educației și științei românești”.

Lucian Puiu Georgescu a coordonat proiectul REXDAN, o navă de cercetare unică în Europa Centrală și de Est, dotată cu nouă laboratoare moderne pentru studiul Dunării și monitorizarea mediului. Proiectul, în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro, este considerat un reper în mediul universitar românesc.

Reprezentanții PUSL afirmă că prin această nouă adeziune, partidul „continuă să atragă personalități marcante din mediul academic, care cred că vocea profesorilor, cercetătorilor și studenților trebuie să fie prezentă în spațiul public și în deciziile privind viitorul României”.

Aderarea lui Lucian Puiu Georgescu vine la scurt timp după cea a profesoarei universitare Ramona Lile, fost rector al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

PUSL își reafirmă, totodată, „angajamentul de a aduce în prim-plan competența și experiența mediului universitar într-un proiect politic centrat pe responsabilitate, educație și viitorul României, invitând cadrele didactice și studenții din întreaga țară să se implice activ în viața publică.”

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) este o formațiune politică fondată în anul 2015. La alegerile prezidențiale din mai din partea partidului a candidat Lavinia Şandru.