Fritz, despre protestele magistraților: Doar o reformă care duce la țipete este o reformă care schimbă ceva cu adevărat

„Ei nu sunt foarte fericiți despre asta și asta înseamnă că este o reformă reală. Doar o reformă care duce la țipete este o reformă care schimbă ceva cu adevărat”, a declarat Fritz, referindu-se la protestele magistraților.

Fritz a menționat că pachetele de reforme vor include reduceri masive la instituțiile autonome precum ASF, ANRE și ANCOM, eliminarea a câteva mii de posturi de consilieri personali ai demnităților și schimbări în sistemul de sănătate.

Liderul USR a recunoscut că „statul este supraponderat” și că privilegiile trebuie reduse dacă se cere cetățenilor să contribuie mai mult, dar a subliniat că administrațiile locale „prestează servicii reale pentru cetățeni”.

Măsurile vor genera economii de peste 30 de miliarde de lei prin reducerea efectivelor statului.