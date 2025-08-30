Prima pagină » Politic » Ministrul Justiţiei: Protestele magistraţilor nu pot fi considerate grevă, legea nu o permite

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, declară că protestele anunţate de magistraţi nu pot fi considerate grevă, deoarece legea nu permite acest lucru, precizând că nici greva mascată nu este acceptată.
Sursa: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andreea Tobias
30 aug. 2025, 13:07, Politic

„Până acum, Ministerul Justiţiei nu a primit nicio notificare oficială despre un protest general, organizat şi clar definit”, a afirmat Marinescu la emisiunea Insider politic de la Prima TV.

Referitor la plata magistraţilor, ministrul a susţinut că pentru ca un magistrat să fie cât mai incoruptibil pe parcursul carierei este necesar să aibă „prefigurarea unei pensii îndestulătoare”.

„Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare. Este esenţial ca salariul şi pensia să fie cât mai apropiate”, a explicat Marinescu.

Ministrul a apreciat că a fost pozitivă implicarea primarului Capitalei, Nicuşor Dan, atunci când în spaţiul public s-a discutat despre drepturile magistraţilor.

