Ministrul Justiţiei: Protestele magistraţilor nu pot fi considerate grevă, legea nu o permite

„Până acum, Ministerul Justiţiei nu a primit nicio notificare oficială despre un protest general, organizat şi clar definit”, a afirmat Marinescu la emisiunea Insider politic de la Prima TV.

Referitor la plata magistraţilor, ministrul a susţinut că pentru ca un magistrat să fie cât mai incoruptibil pe parcursul carierei este necesar să aibă „prefigurarea unei pensii îndestulătoare”.

„Pentru ca magistratul să fie o persoană cât mai incoruptibilă pe parcursul carierei sale trebuie să aibă prefigurarea unei pensii îndestulătoare. Este esenţial ca salariul şi pensia să fie cât mai apropiate”, a explicat Marinescu.

„Este esenţial ca salariul şi pensia să fie cât mai apropiate”, a afirmat Ministrul justiţiei.

Ministrul a apreciat că a fost pozitivă implicarea primarului Capitalei, Nicuşor Dan, atunci când în spaţiul public s-a discutat despre drepturile magistraţilor.

Radu Marinescu, ministru Justiţiei, e de părere că a fost un lucru bun implicarea preşedintelui Nicuşor Dan atunci când în spaţiul public s-a discutat despre drepturile magistraţilor.