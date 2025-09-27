Fritz: Mâine, Moldova e la răscruce. Nu e o alegere complicată

„Dar la o răscruce nu stai pe margine și îi lași pe alții să aleagă pentru tine. Când știi că viața ta, viitorul copiilor tăi și destinul țării depind de o alegere, mergi și alegi tu. Exact acum 5 ani, în 27 septembrie 2020, timișorenii au arătat că vot cu vot se schimbă destinul unui oraș. Mâine, Președinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ține Moldova pe drumul european”, a scris Fritz pe Facebook.

Acesta anunță că și la Timișoara se poate vota: „Pun în comment secțiile de votare. Uită-te pe lista de prieteni și în agenda telefonului. Dacă ai colegi, prieteni sau cunoscuți care pot vota mâine, spune-le că îi susții. Fiecare vot e o declarație de libertate”.