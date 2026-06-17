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G4Media: Lista miniștrilor din Guvernul Veștea. Cabinet cu oameni din PSD și din rândul liberalilor anti-Bolojan

Adrian Veștea ar urma să meargă la Cotroceni și apoi la Parlament cu lista miniștrilor pentru viitorul guvern.
G4Media: Lista miniștrilor din Guvernul Veștea. Cabinet cu oameni din PSD și din rândul liberalilor anti-Bolojan
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
17 iun. 2026, 12:33, Politic
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Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să meargă la președintele Nicușor Dan și apoi la Parlament cu lista miniștrilor pentru viitorul guvern, potrivit G4Media, care citează surse politice.

Pe listă se regăsesc mai mulți foști membri ai Guvernului Bolojan, printre care Alexandru Nazare, Bogdan Ivan (PSD), Alexandru Rogobete (PSD), Florin Manole (PSD), Florin Barbu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL).

Printre propuneri se află și nume din PNL apropiate de tabăra care îl susține pe Adrian Veștea, precum Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu.

Lista publicată pe surse de G4Media

  • Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare
  • Ministerul Culturii – Vlad Nistor
  • Ministerul Economiei – Lucian Bode
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alina Gorghiu
  • Ministerul Afacerilor Interne – Cătălin Predoiu
  • Ministerul Apărării Naționale – Nicoleta Pauliuc
  • Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu
  • Ministerul Justiției – Radu Marinescu
  • Ministerul Transporturilor – Cristian Pistol
  • Ministerul Energiei – Bogdan Ivan
  • Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete
  • Ministerul Muncii – Florin Manole
  • Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

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