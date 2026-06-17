G4Media: Lista miniștrilor din Guvernul Veștea. Cabinet cu oameni din PSD și din rândul liberalilor anti-Bolojan

Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să meargă la președintele Nicușor Dan și apoi la Parlament cu lista miniștrilor pentru viitorul guvern, potrivit G4Media, care citează surse politice.

Pe listă se regăsesc mai mulți foști membri ai Guvernului Bolojan, printre care Alexandru Nazare, Bogdan Ivan (PSD), Alexandru Rogobete (PSD), Florin Manole (PSD), Florin Barbu (PSD) și Cătălin Predoiu (PNL).

Printre propuneri se află și nume din PNL apropiate de tabăra care îl susține pe Adrian Veștea, precum Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu.

Lista publicată pe surse de G4Media