Gabriel Zbârcea nu a lucrat în dosarul Roșia Montană, deși firma sa a reprezentat RMGC, afirmă Oana Marinescu

„Am văzut că s-a ridicat un val de critică la adresa avocatului Gabriel Zbârcea, după ce a apărut pe surse, la g4media.ro, informația că ar fi printre persoanele nominalizate pentru funcția de director al SRI. Ce voi scrie mai jos nu e o confirmare a faptului că e pe vreo listă, pentru că nu am vreo informație în acest sens. Însă scriu pentru că am văzut multe judecăți pripite și, după părerea mea incorecte despre el. Mă știu cu Gabi de când am fost purtător de cuvânt al Guvernului. Spuneam că suntem «colegi de bancă» , pentru că literalmente stăteam unul lângă altul la masa Guvernului și, nu o dată, râdeam pe înfundatelea sau comentam lucruri pe care le auzeam in ședințe, dar în chestiunile serioase colaboram îndeaproape și excelent. A fost pentru câteva luni șeful AVAS și pot spune că a fost unul dintre oamenii care, deși nu căuta imaginea pentru sine, a înțeles nevoia de comunicare guvernamentală și-mi răspundea rapid când ceream lămuriri pentru presă, oricât de ocupat era”, a postat Oana Marinescu, fostă purtătoare de cuvânt a MAE și a Guvernului.

O relație profesională de 20 de ani

Marinescu spune că atunci a început o relație profesională care durează de 20 de ani și care a fost dublată și de o relație de prietenie bazată pe respect reciproc și apreciere: „Nu ne vedem des, nu ne petrecem timpul liber în aceleași cercuri, dar știm că ne putem baza unul pe altul. Nu o dată în acești ani, când am fost în situații limită, primul om la care m-am gândit să-l sun a fost Gabi. Și nu există să nu-mi răspundă. Nu pot să uit când mi-a răspuns de la Paris, când el se pregătea să intre într-o negociere majoră. A stat de vorbă cu mine, pt că era ceva important pentru mine. Pentru mine asta vorbește despre caracter și valori. Pentru că nu am avut o relație de avocat-client vreodată cu el. Spre deosebire de alți oameni din business, Gabi nu e genul să-și facă imagine și, mai grav, nici măcar să vorbească despre lucrurile bune pe care le face. Am discutat și asta cu el la un moment dat. Are o combinație amuzantă de ironie și autoironie pe tema imaginii. Aparițiile lui în media sunt rare, iar exercițiile de imagine – absente. Asta înseamnă că și lucruri bune pe care le-a făcut nu se văd. În schimb, se produce acum un transfer de imagine negativă către el, tocmai pentru că profilul lui public nu e consistent. Ceea ce e logic dpdv al formării de imagine. Fac postarea asta la inițiativa mea, ca să aduc în discuția publică lucrurie pe care eu le știu despre Gabi Zbârcea”.

Ce exemplu dă Oana Marinescu

Oana Marinescu dă drept exemplu faptul că i se reproșează asocierea cu procesul pentru Roșia Montană, în apărarea lui Gabriel Resources.

„În realitate, o echipă a firmei sale Tuca Zbârcea si Asociații a asigurat reprezentarea, dar el nu a fost implicat. Nu a analizat nimic din dosar, nu a fost pe mandatul de reprezentare în dosar, nu a pledat, nu a fost prezent la Washington. Și eu am avut o strângere de inimă când am văzut că TZA a asigurat reprezentarea în dosar, dar știam că Gabi nu s-a implicat. Am vorbit odată despre chestia asta și cred că a văzut pe fața mea ce expresie aveam, că nu mi-am bătut capul să mă prefac. Deși apreciez și am colaborat în diverse proiecte cu avocații TZA, am fost foarte bucuroasă că au pierdut în procesul pentru Roșia Montană. În schimb, Gabi a fost în echipele care au reprezentat statul român în mari procese internaționale și le-a și câștigat. Pentru statul român. Exemple: Mai știți scandalul cu magazinele EDF care parazitau aeroportul Otopeni? Erau apropiați PSD. Nitramonia Făgăraș si Noble Ventures – sunt alte două exemple. Căutați informații despre cazurile astea. Sunt faimoase. La fel cum a implicat echipa TZA în multe proiecte de interes public, pro-bono, doar pentru că era o chestiune de valori pentru el. De exemplu, avocatii TZA ne-au ajutat să facem ordine dpdv juridic la Festivalul Enescu și să câștigăm niște procese împotriva unor șmecheri care voiau să profite de pe urma lui (o platformă online și o casă de licitații). Au mai fost și altele, nu mai intru în detalii. Ce contează pt mine este că el a vrut ca TZA să se implice și motivele pentru care a vrut asta”, scrie Oana Marinescu.

Valorile pro europene primează

De asemenea, avocatului i se impută orientarea ultraconservatoare a podcastului partenerului său de business, Florentin Tucă, spune forta purtătoare de cuvânt: „Doi oameni maturi pot să aibă un business impreună și totuși să nu împărtășească aceleași idei. Din cum îl știu eu pe Gabi Zbârcea, asta e cazul in această situație. Noi am avut multe discuții pe teme de drepturi și libertăți, pentru că sunt outspoken și cu prietenii pe temele despre care vorbesc public. I se impută că a spus acum câțiva ani că e adeptul unei «Europe a națiunilor». A folosit într-adevăr expresia aceea, dar nu cu sensul pe care îl dau extremiștii. Gabi pe care îl știu eu e constant și autentic pro-UE, pro-NATO. Cel mai probabil, la cum îl stiu eu si pe baza discutiilor noastre, probabil că se referea la faptul că vrea ca România să fie mai puternică în UE decât e acum, dar nu în sensul suveranismului. Probabil că am ajunge la prima noastră ceartă politică, după 20 de ani, dacă ar deveni «suveranist». Pe de altă parte, e păcat că lumea pierde din vedere inteligența lui sclipitoare și profesionalismul ca avocat. Însă dacă chiar este pe lista pt SRI si sursele politice l-au aruncat în mașina de tocat imagine, probabil că sunt unii care știu că are niște puncte tari și nu le convine să-l aibă în ecuație”, conchide sursa citată.

Avocatul Gabriel Zbârcea s-ar afla pe lista celor susținuți de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), așa cum MEDIAFAX a anunțat aici încă de marți seară.