George Simion lipsește de la a patra dezbatere electorală consecutivă

Simion a lipsit, miercuri după-amiaza, și de la dezbaterea electorală organizată de artistul de stand-up Cosmin Nedelcu (Micutzu) la MCN Podcast.

„Astăzi am aflat că domnul Simion nu mai vine la dezbatere, deși a fost primul care a confirmat. Am înțeles dintr-un comunicat AUR că terenul ăsta nu este suficient de neutru pentru dumnealui și că suntem un podcast prietenos pentru domnul Dan. E curios că în noiembrie i s-a părut că am fost o gazdă echilibrată și că a fost o dezbatere reală cea la care a participat. Și acum, ca și atunci, am dat dovadă de transparență și mă așteptam la același fair play din partea dumnealui. Dar exact ca Iohannis, în acest moment, domnul Simion fuge de dezbatere”, a spus, în deschiderea dezbaterii, Cosmin Nedelcu.

Realizatorul podcastului a respins acuzațiile de lipsă de neutralitate, precizând că nu este afiliat politic și că nu a primit niciodată bani de la partide sau entități cu interese politice.