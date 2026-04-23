Gheorghe Falcă: „PSD pune România într-o situație foarte grea”. Avertisment privind pierderea fondurilor europene

Declarațiile au fost făcute la RFI, unde liderul liberal a susținut necesitatea menținerii actualului Guvern cel puțin pe termen scurt, pentru a evita blocaje majore în relația cu Bruxelles-ul.

„Cei de la Bruxelles ne întreabă: ce v-a apucat?”

Gheorghe Falcă a subliniat că tensiunile politice interne sunt observate la nivel european și generează îngrijorări. „Cei de la Bruxelles ne întreabă ce v-a apucat, fraților?”, a declarat eurodeputatul, sugerând că partenerii europeni privesc cu neîncredere evoluțiile din România. El a făcut apel la responsabilitate politică, insistând asupra necesității de a evita o criză guvernamentală în perioada următoare. „Trebuie să facem apel la fiecare parlamentar responsabil de a menține acest Guvern pentru următoarele măcar trei luni de zile”, a spus Falcă.

Miza: miliarde de euro din fonduri europene

Potrivit vicepreședintelui PNL, în următoarele luni România trebuie să îndeplinească o serie de condiții esențiale pentru a accesa sume importante de bani europeni. „Trebuie în aceste trei luni să facem reformele necesare, să luăm pentru România zece miliarde de euro. Deci nu vorbim de o sumă mică, vorbim de zece miliarde de euro”, a explicat acesta. În plus, Falcă a menționat și alte fonduri semnificative aflate în joc. „Trebuie să prezentăm toate proiectele pentru a lua cele 16 miliarde de euro prin programul SAFE”, a adăugat eurodeputatul.

Critici la adresa funcționării coaliției

Gheorghe Falcă a criticat modul în care funcționează coaliția de guvernare din România, comparând-o cu alte modele europene. „Se vede că nu avem exercițiul de a trăi în coaliție”, a afirmat el. Potrivit acestuia, frecvența întâlnirilor din coaliția românească este percepută ca neobișnuită la nivel european. „Când am vorbit cu colegii de la Bruxelles și le-am spus că în România coaliția se întâlnește săptămânal, au râs. Cum să se întâlnească săptămânal?”, a relatat Falcă. El a oferit exemplul Germaniei, unde, spune acesta, mecanismele de coordonare sunt diferite. „O coaliție în Germania are doar semestrial întâlniri. În rest, pe programul de guvernare bine definit, Guvernul merge înainte și își realizează proiectele necesare pentru țară”, a explicat vicepreședintele PNL.

PNL susține continuarea actualului Executiv

Pe fondul tensiunilor politice, Gheorghe Falcă a reafirmat poziția PNL de susținere a actualului Guvern și a premierului. „PNL este un partid responsabil. Președintele PNL și actualul premier al României a demonstrat că este un om serios, că lucrează pe baza unui program de guvernare”, a declarat acesta. Falcă a susținut că Executivul și-a îndeplinit obiectivele asumate în relația cu instituțiile europene. „A atins țintele asumate atât în programul de guvernare, cât și cu Comisia Europeană, referitor la ceea ce înseamnă reforme și deficit”, a spus el.

Avertisment politic: „Cei care generează o criză vor plăti”

Eurodeputatul a transmis și un mesaj politic către cei care ar putea contribui la destabilizarea Guvernului. „Drumul de modernizare a României prin reforme trebuie continuat, iar cei care generează o criză vor plăti în fața electoratului”, a afirmat Falcă. În final, acesta a subliniat responsabilitatea celor care ar decide schimbarea actualului Executiv. „Responsabilitatea celor care cad un Guvern este să realizeze un Guvern, ei sunt responsabili atunci”, a concluzionat vicepreședintele PNL.