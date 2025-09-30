Grindeanu: Parlamentul spune stop violenței domestice, cu educație și sprijin real pentru victime

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, afirmă că Declarația „România fără violență domestică” marchează angajamentul ferm al întregii societăți de a proteja victimele, de a educa noile generații și de a asigura intervenții rapide și eficiente împotriva abuzurilor domestice.

Sorin Grindeanu a subliniat că această Declarație reprezintă mai mult decât un act simbolic: „Este un semnal clar că România spune STOP violenței domestice! Un semnal izvorât dintr-o voință colectivă față de cei care au plâns neînțeleși, neauziți, cei care au nevoie să își recapete respectul și demnitatea.”

Parlamentarul a atras atenția asupra necesității unui sistem funcțional, care să asigure răspuns rapid și coordonat al instituțiilor statului, inclusiv finanțări pentru prevenție, servicii de suport și reintegrare a victimelor.

„Protejarea victimelor și tragerea la răspundere a agresorilor nu mai pot fi subminate de birocrație sau întârzieri procesuale”, a precizat Grindeanu.

Totodată, șeful Camerei Deputaților a insistat pe rolul educației în prevenirea violenței: „Copiii noștri trebuie să învețe ce înseamnă Codul Empatiei: respect, demnitate, egalitate, dialog și gestionarea conflictelor. O mână întinsă la timp și o vorbă bună sunt mai puternice decât orice pumn sau cuvânt răstit.”

Grindeanu a făcut apel la întreaga societate să se implice, inclusiv ONG-uri, mass-media și instituții de cult, pentru a crea un mediu sigur și pentru a sprijini victimele în procesul de vindecare și reintegrare. „Suntem aici pentru voi, suntem aici să vă ascultăm, să vă auzim glasurile! Suntem aici să vă protejăm!”, a încheiat liderul Camerei Deputaților.

Declarația „România fără violență domestică” a fost adoptată în contextul Zilei Internaționale a Nonviolenței, consolidând angajamentul parlamentarilor de a combate ferm acest flagel și de a proteja drepturile fundamentale ale omului.