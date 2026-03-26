Grindeanu: Urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și George Simion

Liderul social-democrat spune că a discutat joi cu Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, despre protejarea populației și a economiei de efectele scumpirii dramatice a carburanților, care trebuie să reprezinte o urgență majoră a guvernării.

„I-am spus doamnei Metsola că întârzierea aplicării unor soluții adoptate deja de alte țări europene, soluții care au temperat creșterea prețurilor, poate afecta performanța guvernării pro-europene și oferă combustibil forțelor extremiste și populiste”, scrie Grindeanu pe Facebook.

„Excludem orice colaborare cu AUR”

Președintele PSD spune că i-a spus președintei Parlamentului European că a demarat o amplă consultare internă în partid, care urmărește analiza celor 10 luni de guvernare, începând chiar cu reprezentanții PSD în Executiv.

„Dorința noastră clară este de a continua o guvernare pro-europeană, dar una funcțională, cu un premier care să livreze populației încredere și speranță – nu exclusiv austeritate”, a precizat Grindeanu.

El spune că PSD exlude orice variantă de colaborare politică cu AUR: „Urmărim cu îngrijorare semnalele tot mai dese de apropiere dintre partidul premierului și liderii formațiunii extremiste conduse de George Simion. O asemenea apropiere PNL-AUR reprezintă o amenințare pentru viitorul oricărei coaliții pro-europene și un pericol pentru viitorul european al României!”.