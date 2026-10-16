Guvernul Bolojan a majorat amenzile pe care le poate stabili CNA. Cea mai mare poate fi 440.000 de lei

Guvernul Bolojan a majorat cuantumul amenzilor pe care CNA le poate da. Potrivit Gândul, decizia luată pe ultima sută de metri stabilește că amenda cea mai mare poate ajunge la uriașa sumă de 440.000 de lei.

Guvernul demis condus de Ilie Bolojan a adoptat decizia vineri. Miniștrii demisii au aprobat o hotărâre prin care sunt majorate amenzile pentru încălcarea Legii audiovizualului nr. 504/2002.

Ce scrie în document

Pentru abateri precum publicitatea mascată, utilizarea tehnicilor subliminale, nerespectarea dreptului la replică sau furnizarea serviciilor media fără licență, sancțiunile vor crește de la sume cuprinse între 10.000 și 200.000 de lei la sume cuprinse între 22.000 și 440.000 de lei.

De asemenea, în cazul încălcărilor pentru care legea prevedea inițial o somație de intrare în legalitate, amenzile vor crește de la sume cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei la sume cuprinse între 11.000 și 220.000 de lei.

„Limitele amenzilor contravenționale prevăzute la art. 90 și 91 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei, după cum urmează:

a) cele de la art. 90 alin. (2), de la 22.000 lei la 440.000 lei;

b) cele de la art. 91 alin. (3), de la 11.000 lei la 220.000 lei.”