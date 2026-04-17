Guvernul crește plafonul creditelor pentru autoritățile locale la 3 miliarde lei în 2026

Unitățile administrativ-teritoriale vor putea contracta credite pentru a-și continua proiectele de investiții.

Ministerul Finanțelor subliniază că decizia contribuie la continuitatea lucrărilor, dar și la creșterea predictibilității bugetare, în condițiile respectării disciplinei fiscal-bugetare și a angajamentelor europene.

„Menținem o abordare prudentă”

„Majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile ale autorităților locale în anul 2026 răspunde unei necesități concrete, evidențiate de analiza execuției bugetare și de solicitările administrației publice locale. Măsura are ca obiectiv prevenirea blocajelor în implementarea investițiilor, prin corelarea contractării finanțărilor cu disponibilitatea plafonului pentru trageri. În același timp, menținem o abordare prudentă, compatibilă cu obiectivele de consolidare fiscală și angajamentele europene, asigurând un cadru predictibil și sustenabil pentru dezvoltarea comunităților locale”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Hotărârea de Guvern vizează majorarea plafonului pentru anul 2026 la 3 miliarde lei, atât pentru contractări, cât și pentru trageri, față de nivelul de 2 miliarde lei stabilit anterior. Scopul este asigurarea continuității investițiilor publice de interes local și evitarea apariției unor blocaje financiare la nivelul administrației publice locale.

Pentru anii 2027 și 2028, se propune menținerea plafoanelor la nivelul de 2 miliarde lei anual, în concordanță cu cadrul fiscal-bugetar multianual.

„Măsura este justificată de gradul ridicat de utilizare a plafonului aprobat pentru anul 2026, în condițiile în care au fost deja autorizate finanțări în valoare de 1.965,06 milioane lei, ceea ce limitează semnificativ spațiul disponibil pentru noi proiecte”, se arată în comunicatul emis de Ministerul Finanțelor.

Menținerea plafonului la nivelul anterior ar fi dus la alocarea integrală a limitelor de tragere încă de la începutul anului, cu riscul apariției unor blocaje în finanțarea investițiilor publice locale, generate de lipsa resurselor disponibile pe parcursul anului 2026.

Actul normativ are următoarele obiective principale

asigurarea cadrului financiar necesar continuării și demarării proiectelor de investiții publice de interes local

evitarea disfuncționalităților generate de lipsa corelării între contractarea finanțărilor și tragerile efective

creșterea predictibilității financiare la nivelul autorităților administrației publice locale

susținerea dezvoltării infrastructurii locale și a serviciilor publice

susținerea dezvoltării infrastructurii locale și a serviciilor publice menținerea disciplinei fiscal-bugetare, în concordanță cu obiectivele asumate la nivel național

„Totodată, se menține excluderea din aceste plafoane a finanțărilor rambursabile destinate prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și a celor destinate refinanțării datoriei publice locale, conform cadrului legal aplicabil”.