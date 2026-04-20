Investițiile din bugetul național s-au prăbușit cu 55% la începutul lui 2026

Principalul mit al actualei guvernări tocmai a fost spulberat de datele oficiale ale Ministerului Finanțelor.
Romulus Preda
20 apr. 2026, 17:13, Economic

Promisiunea solemnă a unui „nou model economic bazat pe investiții” s-a dovedit a fi doar o iluzie vândută românilor pentru a masca tăierile reale de fonduri și blocajul proiectelor de dezvoltare.

Analiza execuției bugetare demonstrează negru pe alb că Guvernul a tăiat masiv exact de acolo de unde promisese că va construi.

2025: Gaura de 12 miliarde de lei ascunsă la final de an

Graficul investițiilor publice pe anul trecut expune o manipulare grosolană a bugetului. Chiar și la ultima rectificare bugetară din 28 noiembrie 2025, Executivul garanta pe hârtie un nivel al investițiilor de 149 de miliarde de lei.

Realitatea de la finalul anului a arătat însă un eșec de proporții: execuția efectivă a fost de doar 137 de miliarde de lei. Dintr-un foc, 12 miliarde de lei au dispărut de la investiții față de nivelul programat și asumat oficial. Sunt bani care ar fi trebuit să meargă în infrastructură, sănătate sau educație, dar care au fost tăiați din pix, în tăcere, pentru a acoperi alte găuri ale guvernării.

Minus 55% la investițiile din fonduri naționale

Dacă anul trecut s-a încheiat pe minus, începutul anului 2026 arată că dezastrul investițional se adâncește într-un ritm alarmant. Datele privind structura cheltuielilor de investiții pentru primele două luni ale anului (1 ianuarie – 28 februarie 2026), comparativ cu aceeași perioadă din 2025, indică un blocaj fără precedent.

Investițiile finanțate direct din bugetul de stat s-au prăbușit la mai puțin de jumătate. Vorbim de un minus de 3,1 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o cădere șocantă de 55% față de anul precedent.

Nici măcar atragerea de fonduri externe nu a putut compensa această gaură masivă. La nivel general (n.r. investiții din buget cumulate cu cele din fonduri europene și PNRR), România înregistrează un minus de 1,8 miliarde de lei față de primele două luni ale anului 2025.

Citește și

SURSE | Marcel Ciolacu a închiriat un penthouse din zona Herăstrău, unde ar locui împreună cu Sorina Docuz
G4Media
Cât de des ar trebui să repornești telefonul mobil pentru a-l menține la performanțe optime
Gandul
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Apel suprinzător al președintele Iranului pentru țara sa: „Lăsați războiul, e vremea pentru reconstrucție”
Libertatea
Cum să reduci hipertensiunea arterială cu ajutorul unui prosop. Mulți români aplică această metodă rapidă!
CSID
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Promotor