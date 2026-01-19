Guvernul României, solidar cu Spania după accidentul de tren din Andaluzia

„Guvernul României își exprimă solidaritatea cu poporul spaniol, urmare a accidentului de tren care a avut loc în Andaluzia. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați și către familiile lor în aceste momente extrem de dificile”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, au fost transmise condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în tragicul accident.

Bilanțul victimelor accidentului feroviar din Spania a ajuns la 39 de morți, relatează Sky News.

De asemenea, aproximativ 170 de persoane au fost rănite.

„Trenul Iryo 6189 Malaga, spre Madrid, a deraiat la Adamuz și a ajuns pe linia alăturată. Trenul care circula din Madrid spre Huelva, aflat pe linia adiacentă, a deraiat la rândul său”, a transmis administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

MAE anunță că, prin Consulatul General al României la Sevilla, a întreprins demersuri pe lângă autoritățile spaniole în urma accidentului pentru a verifica dacă se află cetățeni români printre victime.