Prima pagină » Politic » Guvernul României, solidar cu Spania după accidentul de tren din Andaluzia

Guvernul României, solidar cu Spania după accidentul de tren din Andaluzia

Premierul României Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de solidaritate cu poporul spaniol și de condoleanțe pentru familiile victimelor accidentului de tren din Andaluzia.
Guvernul României, solidar cu Spania după accidentul de tren din Andaluzia
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
19 ian. 2026, 13:09, Politic

„Guvernul României își exprimă solidaritatea cu poporul spaniol, urmare a accidentului de tren care a avut loc în Andaluzia. Gândurile noastre se îndreaptă către toți cei afectați și către familiile lor în aceste momente extrem de dificile”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, au fost transmise condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața în tragicul accident.

Bilanțul victimelor accidentului feroviar din Spania a ajuns la 39 de morți, relatează Sky News.

De asemenea, aproximativ 170 de persoane au fost rănite.

„Trenul Iryo 6189 Malaga, spre Madrid, a deraiat la Adamuz și a ajuns pe linia alăturată. Trenul care circula din Madrid spre Huelva, aflat pe linia adiacentă, a deraiat la rândul său”, a transmis administratorul infrastructurii feroviare spaniole, Adif, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

MAE anunță că, prin Consulatul General al României la Sevilla, a întreprins demersuri pe lângă autoritățile spaniole în urma accidentului pentru a verifica dacă se află cetățeni români printre victime.

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
Cum ar putea evita SUA și NATO o catastrofă în Groenlanda. Militarii danezi și contingentele europene modeste nu ar rezista unui atac american. „Trei direcții de acțiune sunt în desfășurare”
Gandul
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Un român a scăpat din trenul groazei din Spania: „Era într-un apel video cu familia”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie are mari probleme de sănătate în 2026
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor