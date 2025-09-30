Guvernul se întrunește miercuri în ședință extraordinară pentru proiectul de rectificare bugetară.

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetară, pus în transparență, luni, de Ministerul de Finanțe, Bugetul de stat pe anul 2025 se diminuează la venituri cu suma de 1.812,7 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 14.993,0 milioane lei credite de angajament și se majorează cu suma de 23.352,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 25.164,8 milioane lei.

O ședință a coaliției pe tema rectificării bugetare a avut loc luni.

Președintele Românei, Nicușor Dan, a declarat duminică faptul că rectificarea bugetară va aduce 25 de miliarde lei în plus pentru funcționarea statului în mod normal.

„România a plecat în februarie-martie cu un deficit pe hârtie de 7% din PIB. Tot asta a însemnat că și-a asumat în momentul acela că anumite categorii de cheltuieli nu vor fi acoperite. Adică ele existau, dar nu erau pe hârtie. În momentul de față, o să fie o rectificare care să asigure funcționarea statului în mod normal. Asta înseamnă o trecere de la 7 sau 7,1, cât era, la 8,4. Și asta înseamnă un plus de 25 de miliarde de lei la cheltuieli. Pe scurt, asta va fi rectificarea”, a explicat Nicușor Dan.