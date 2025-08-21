Ilie Bolojan: România poate sprijini pacea din Ucraina prin punerea bazelor noastre militare la dispoziţia NATO

Premierul Ilie Bolojan a spus joi că sprijinul pe care România îl poate oferi pentru consolidarea păcii în Ucraina ar putea consta în accesul NATO la bazele noastre militare.

El a mai declarat că nu există vreo intenţie a țării noastre de a trimite trupe româneşti în Ucraina.

„În toate aceste luni, aşa cum ştiţi, atunci când la un moment dat s-au pus problema susţinerii unor garanţii de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puţin două lucruri, cât se poate de respicat, nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe, din partea României, pe teritoriul Ucrainei, acest a fost un punct cât se poate de clar. Iar al doilea punct, în discuţiile cu aliaţii noştri, a fost acela că, având în vedere aparteninţa României la NATO, bazele noastre militare, care şi astăzi sunt operate în comun de forţele noastre şi de forţele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite al Americii, ale celorlalţi aliaţi”, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, în cadrul unei intervenții la Antena 1.

Premierul a explicat, de asemenea, în cadrul interviului, că aeroporturile din România sunt deja folosite pentru patrule aeriene și misiuni de poliţie aeriană în zona Mării Negre.

„Acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina, punerea bazelor noastre militare la dispoziţia aliaţiei NATO”, a adăugat Ilie Bolojan.