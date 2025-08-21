Prima pagină » Politic » Ce reduceri de personal se fac în administrația locală. Bolojan: Există o grilă și va fi scăzută

Ce reduceri de personal se fac în administrația locală. Bolojan: Există o grilă și va fi scăzută

Premierul Ilie Bolojan spune că este important să se facă un calcul eficient al numărului de angajați din administrația publică locală, în așa fel încât banii să nu fie „risipiți” pe cheltuieli de personal, ci să meargă pe investiții. Dă exemplul său: La CJ Bihor a redus numărul angajaților cu 50%.
Laura Buciu
21 aug. 2025, 19:51

Bolojan a vorbit, joi seara, la Antena 1, despre „calculul corect al numărului de angajați”, în așa fel încât să se știe exact câți trebuie, iar banii cetățenilor „să nu fie folosiți și risipiți pe cheltuieli de personal, ci să fie direcționați către proiecte de investiție”.

Întrebat cum se poate stabili de câți angajați este nevoie, Bolojan a spus că există niște grile care sunt stabilite și aceste grile urmează să fie scăzute foarte probabil cu un procent de 20%.

„De aici, cei care sunt la limita grilei vor trebui să facă rreduceri de personal. Și avem exemple de primării, de consilii județene care funcționează foarte bine în România. Eu personal am administrat o primărie, un consiliu județean care funcționează, spun eu, bine, cu număr redus de angajați, iar economiile au fost importante și se văd în lucruri care se fac în fiecare lună pentru cetățeni”, a spus Bolojan.

Premierul a spus că atunci când a fost primar la Oradea a redus personalul cu aproximativ 30%, iar ca președinte la Consiliul Județean Bihor, reducerea de personal a fost de aproximativ 50% „și s-a dovedit că instituțiile funcționează și în aceste condiții cu economii importante”.

Premierul a mai spus că nu trebuie să se generalizeze aceste procente, ci analizate lucrurile de la caz la caz.

„Pot fi situații în care, de exemplu, un consiliu județean care are în competență un spital, să aibă nevoie de 2-3 oameni care se ocupă de componenta de sănătate, dar în multe locuri există spații importante pentru a reduce personalul. (…) De exemplu, prin reducerea câte unui consilier personal din cabinetele de primari, de viceprimari, de demnitari, din start, aproximativ 6.000 de posturi se reduc numai din această componentă. Că ne place, că nu ne place, nu mai putem duce aceste cheltuieli în ritmul în care le-am dus”, a mai spus Bolojan.