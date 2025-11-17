Ioana Dogioiu, „răsfățata” lui Bolojan: Guvernul îi ofera o numire politică la SRR, remunerată cu 5.000 de lei

Guvernul a propus-o pe purtătorul său de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, pentru un post de membru titular în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), potrivit surselor Gândul. În aceeași propunere, Daniela Elena Sălbatecu a fost nominalizată ca membru supleant.

Postul implică participarea la luarea deciziilor strategice și administrative ale SRR, iar indemnizația lunară aferentă este de 5.000 de lei. Propunerea Guvernului este parte din lista completă a membrilor Consiliului de Administrație, care include reprezentanți ai partidelor parlamentare, ai Președintelui României, ai personalului SRR și ai minorităților naționale, relatează Gândul.

Astfel, Ioana Ene Dogioiu va reprezenta Executivul în cadrul Consiliului, având rol de supraveghere și influență asupra deciziilor instituției. Membrii supleanți au rolul de a înlocui titularii în cazul absenței acestora. Propunerea Guvernului urmează să fie aprobată conform procedurilor legale.