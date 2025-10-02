Prima pagină » Politic » Ionuț Moșteanu: „Am găsit soluții la rectificare pentru a acoperi necesitățile Ministerului Apărării””

Ionuț Moșteanu: „Am găsit soluții la rectificare pentru a acoperi necesitățile Ministerului Apărării””

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că MAPN a mutat fonduri de la capitolul de înzestrare către salarii și pensii, pentru a acoperi cheltuielile urgente.
Andreea Tobias
02 oct. 2025, 14:37, Politic

„Am găsit soluții la rectificare pentru a acoperi necesitățile și prioritățile Ministerului Apărării Naționale”, spune ministrul Apărării, după ce au fost mutați bani între capitolele bugetare pentru a acoperi salariile și pensiile militarilor.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a admis că MAPN a redistribuit fonduri de la capitolul de înzestrare pentru a acoperi cheltuielile cu salariile și pensiile militarilor, dar a asigurat că situația nu este gravă.

„Pentru MAPN, situația nu este gravă. Am găsit soluții la rectificare pentru a acoperi necesitățile și prioritățile Ministerului Apărării Naționale. Din păcate, asta este situația pe care am moștenit-o”, a declarat Moșteanu.

„Ați văzut și declarațiile Consiliului Fiscal. Bugetul de anul acesta a fost un buget destul de fantezist, pentru că a supraevaluat veniturile și a diminuat cheltuielile”, a spus oficialul.

Conform ministrului, și bugetul Ministerului Apărării Naționale avea niște cheltuieli clare, „care sunt rigide. Cheltuielile cu salariile și pensiile diminuate în legea bugetului. Cheltuieli cu bunuri și servicii la fel”.

În ciuda dificultăților, ministrul s-a declarat optimist.

„Una peste alta, o să reușim să stăm în bugetul aprobat la începutul anului. Mutăm între capitolele bugetare diverse sume și e o perioadă complicată”, a declarat Ionuț Moșteanu.