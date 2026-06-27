Prima pagină » Politic » Ionuț Stroe răspunde conducerii PNL: „Confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii”

Ionuț Stroe răspunde conducerii PNL: „Confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii”

Ionuț Stroe, deputat PNL, afirmă că demersurile în instanță privind Congresul PNL țin de dreptul de acces la justiție și „nu reprezintă sabotaj”, susținând că actuala conducere liberală „confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii”.
Ionuț Stroe răspunde conducerii PNL: „Confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii”
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
27 iun. 2026, 19:14, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Pentru dreptate, pentru că accesul la justiție în această țară este încă o garanție. Este, dacă vreți, definiția statului de drept”, a declarat Ionuț Stroe, la Antena 3 CNN, întrebat de ce continuă contestatarii lui Ilie Bolojan lupta în instanță.

Deputatul PNL a acuzat conducerea partidului că a atacat un principiu fundamental, după ce PNL a transmis un comunicat în care a vorbit despre o nouă încercare de „sabotare” a deciziilor adoptate de Congres.

„Am văzut comunicatul conducerii PNL de astăzi, care nu este un atac la adresa noastră, a celor care avem opinii diferite față de Bolojan și restul, este un atac la adresa unui principiu fundamental, dreptul fiecărui cetățean într-o societate democratică și inclusiv al fiecărui membru de partid de a se adresa instanțelor de judecată”, a spus Stroe.

„A te adresa unei instanțe nu este sabotaj”

El a respins ideea că acțiunile în instanță ar reprezenta un atac împotriva PNL.

„A te adresa unei instanțe nu este sabotaj, cum cei care au scris acel comunicat s-au făcut public de râs. Este un drept garantat de Constituție și exercitarea acestor drepturi procesuale prevăzute negru pe alb de legi care reglementează activitatea partidelor politice nu poate fi niciodată calificată ca fiind atac la adresa partidului”, a mai afirmat deputatul liberal.

Stroe a susținut că actuala conducere a PNL „confundă voința proprie a lui Bolojan cu litera legii” și a acuzat o încercare de delegitimare a demersurilor făcute în fața judecătorilor.

„Atunci când conducerea actuală a PNL ne numește pe noi, pe cei care practic își caută dreptatea în fața judecătorilor, ne spun, de fapt, că puterea judecătorească n-ar trebui să existe sau să existe după voința lui Bolojan și că accesul la justiție ar trebui rezervat doar celor care îi convin lui sau celor care conduc partidul în acest moment”, a spus Ionuț Stroe.

El a mai afirmat că poziția conducerii PNL nu este una „liberală” sau „democratică” și a vorbit despre o presiune publică asupra magistraților.

„Ca să nu mai vorbesc de presiunea publică, care este inacceptabilă, asupra magistraților. Întrebați magistrații cum reacționează la astfel de comunicate, la astfel de prostii, la încercări de sabotat”, a mai spus Stroe.

Citește și

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
Mesaj controversat în plin val de caniculă: „Mai mulți oameni mor iarna decât vara”
Gandul
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Cât costă un șezlong, o cafea și o bere în ultimul weekend de prețuri mici pe litoralul românesc. De la 1 iulie, prețurile vor crește
Libertatea
Cinci zodii care pot avea parte de schimbări financiare importante până în toamna lui 2026. Ce spun astrele
CSID
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da