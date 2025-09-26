Israel a bombardat din nou capitala Yemenului: atacurile au ucis cel puțin 9 persoane

Cel puțin nouă persoane, printre care copii și femei, au fost ucise, iar alte zeci au fost rănite joi după-amiază în urma unui atac aerian israelian asupra capitalei yemenite Sanaa, aflată sub controlul rebelilor houthi.

Atacul, care a avut loc joi după amiaza, este cel mai recent episod dintr-o serie de confruntări tot mai intense între Israel și rebelii houthi susținuți de Iran, care și-au declarat sprijinul pentru palestinieni în războiul din Gaza.

Potrivit Ministerului Sănătății din nordul Yemenului, citat de Associated Press, printre victime se numără patru copii, două femei și trei persoane în vârstă. Rebelii houthi au declarat că 59 de copii, 35 de femei și 80 de vârstnici se află printre răniți. Echipele de intervenție încă mai caută supraviețuitori sub dărâmături, astfel că bilanțul ar putea crește.

Martori: exploziile au lovit și zone rezidențiale

Loviturile au fost lansate la o zi după ce o dronă trimisă de houthi a rănit 22 de persoane în orașul israelian Eilat – o situație rară în care o dronă a reușit să treacă de apărarea aeriană a Israelului.

Armata israeliană a declarat că raidul aerian de joi a fost îndreptat împotriva cartierelor generale de comandă, taberelor militare și facilităților de informații ale rebelilor houthi.

Însă, potrivit martorilor din Sanaa, o parte dintre lovituri au lovit zone rezidențiale dens populate. Un locuitor, Salem al-Qasab, a declarat: „Toți cei aflați în zonă au ieșit acoperiți de praf, de parcă ar fi ieșit din morminte. Cerul s-a umplut de nori groși de fum negru și praf. A fost o scenă înfricoșătoare”.

Un alt martor citat de AP News, Akram al-Adeiny, a spus că explozia i-a dărâmat tavanul casei: „Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar un coleg de-al meu și-a pierdut soția și copilul în aceste explozii”.

Houthii spun că atacă în sprijinul Gazei

Purtătorul de cuvânt houthi, Omar el-Bekhety, susține că sistemele de apărare ale rebelilor au respins o parte din atac și a denunțat loviturile israeliene ca fiind crime de război: „Aceste crime nu ne vor frânge voința, ci ne vor întări hotărârea de a susține poporul liber și oprimat din Gaza”.

Rebelii houthi au lansat frecvent drone și rachete către Israel și asupra navelor din Marea Roșie, declarându-se solidari cu palestinienii din Gaza. În ultimele luni, Israelul a răspuns cu mai multe atacuri aeriene asupra pozițiilor houthi din Yemen, în special din Sanaa și provinciile învecinate.