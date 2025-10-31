Rebelii Houthi anunță că cei 43 de angajați ONU reținuți, vor fi judecați pentru presupuse legături cu Israel

„Pașii efectuați de agențiile de securitate au fost supravegheați judiciar și au fost informați pas cu pas procurorii”, a declarat ministrul de externe interimar al administrației Houthi, Abdulwahid Abu Ras pentru Reuters, adăugând că procesul se îndreaptă spre finalizare, conducând la judecăți și hotărâri judiciare.

Abu Ras a susținut că o celulă din cadrul Programului Alimentar Mondial ar fi fost implicată în vizarea directă a guvernului, acuzații respinse de ONU.

În prezent, cel puțin 59 de angajați ai ONU sunt reținuți de rebelii Houthi, iar organizația a condamnat aceste detenții arbitrare și a cerut eliberarea imediată a personalului său și a altor deținuți. Conform legilor yemenite, cei acuzați, toți cetățeni yemeniți, riscă pedeapsa cu moartea.

Reținerea angajaților ONU survine pe fondul dificultăților tot mai mari pentru organizație de a furniza ajutor umanitar populației aflate în nevoie, după ce forțele rebelilor Houthi au pătruns în birourile ONU din Sanaa. Abu Ras a precizat că guvernul rebelilor Houthi sprijină alte organizații umanitare care respectă principiile muncii umanitare.

Rebelii Houthi controlează zone extinse din Yemen, inclusiv capitala Sanaa, din 2014-2015. După izbucnirea războiului dintre Israel și Hamas, pe 7 octombrie 2023, gruparea a atacat căile maritime internaționale și a lansat rachete asupra Israelului pentru a arăta solidaritate cu Hamas, majoritatea fiind interceptate. Israel a răspuns cu campanii militare împotriva aliaților Iranului, inclusiv rebelii Houthi.