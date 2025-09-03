Kelemen Hunor, după ce Bolojan a amenințat cu demisia: „Chestia asta că plec dacă nu faceți cum doresc eu nu va funcționa în coaliție”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune, la RFI, după ce premierul a amenințat cu demisia, dacă liderii coaliției nu-i sprijină reformele, că îl susține pe Bolojan, dar „nu tot ce se propune este reformă, să nu confundăm lucrurile”.

Liderul UDMR precizează că PNL, PSD, USR și UDMR vor veni cu o propunere privind concedierile din administrația publică locală, în cel mult două săptămâni: „Într-o coaliție complicată, permanent apar conflicte, tensiuni și nici nu ar fi normal să așteptăm să nu existe discuții, dar oamenii responsabili, oamenii care doresc să facă ceva pentru a ieși din această criză bugetară și să mai facem și câteva reforme importante vor găsi soluții, dar e nevoie de flexibilitate, de înțelegere (…). Eu zic că am depășit acel moment de duminică și în două săptămâni vom avea și acest proiect pe administrația publică locală și nu numai, fiindcă acolo există și trebuie să rămână și o prevedere care spune ce se va întâmpla în administrația centrală. Dincolo de reducerile de angajați, lucrurile cele mai importante sigur se referă la o funcționalitate mai bună. Să tai locuri de muncă nu este reformă, haideți să ne înțelegem, asta poate să facă oricine. Să crești taxele nu este reformă. Reformă e când schimbi funcționarea sistemului, pui pe alte baze”.

Kelemen Hunor spune că „la administrația centrală e prevăzut că se reducă cu 20% numărul de angajați. Și la administrația centrală au fost exagerări în câteva ministere și mai ales la autorități, la fel de fel de instituții. La Protecția Consumatorului, cam jumătate dintre toți angajații sunt la București, restul în țară. Nu poți să explici rațional de ce e nevoie de o supradimensionare atât de mare”.