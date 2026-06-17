Kelemen Hunor spune că există trei variante de Guvern minoritar pentru rezolvarea crizei politice

„Una dintre variante este un guvern minoritar, că oricum toate guvernele posibile în acest moment sunt minoritare. Și Guvernul Veștea va fi un guvern minoritar – ca să nu aveți impresia că AUR va susține fiecare proiect de lege, eventual dacă susține investirea Guvernului”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că prima opțiune este refacerea coaliției și a precizat că „fiecare trebuie să fie mai flexibil”, pentru că „atunci putem discuta despre ziua de mâine și despre România”.

Kelemen Hunor a precizat că a doua variantă este guvern minoritar PNL-USR-UDMR, iar a treia variantă este un guvern minoritar PSD.

„Noi am spus că vom vota un guvern minoritar PSD cu premier PSD. Un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, dar nu cu Ilie Bolojan premier și vom vota, bineînțeles. Pentru noi prima opțiune ar fi să refacem coaliția”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că UDMR își dorește ca guvernul să ajungă în 2027 cu toate angajamentele, cu bugetul pentru anul viitor, iar din 2028 partidele din Guvern pot face campanie.

„Nu acum trebuie să facem campanie pentru 2028”, a declarat Hunor.

Întrebat dacă UDMR ar susține inițiativele unui guvern monocolor PSD, dar și cum ar funcționa, Kelemen Hunor a explicat că atât pentru un Guvern majoritar cât și pentru unul minoritar, partidele trebuie să ajungă la un acord pentru a adopta o inițiativă legislativă.

„Sunt multe inițiative care oricum sunt susținute de toată lumea. Uitați-vă la vot în Parlament. Dacă vorbim de guvern minoritar – și pentru un guvern majoritar se face un acord – pentru un guvern minoritar trebuie să faci un acord. Indiferent cine vine, cu ceilalți trebuie să facă un acord. Asta este logica, asta este normal. Ce votezi, care sunt acele deziderate pentru care fiecare va da un vot”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a anunțat, de asemenea, că UDMR nu va susține Guvernul Veștea.