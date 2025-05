Lasconi, despre pozele publicate: Nu a fost o decizie de moment

„Au fost multe argumente pro și multe argumente contra publicării. Nu a fost o decizie de moment”, declară Elena Lasconi despre pozele publicate joi.

„Decât să ascund adevărul, mai bine pierd. Vă mărturisesc acum de ce am luat decizia de a publica fotografiile. Adevărul e mai important pentru mine decât orice, decât orice funcție, chiar și decât funcția de președinte al României. Tocmai de aceea am cerut explicații pentru aceste fotografii. Toți trebuie să știm ce jocuri de culise se fac în numele nostru. De 35 de ani ei au orchestrat jocurile, ei au decis cine să fie sau nu la putere și s-a dovedit că i-am încurcat teribil încă de anul trecut”, susține Lasconi.

Candidata afirmă că au fost multe argumente pro și multe argumente contra publicării pozelor și că nu a fost o decizie de moment.

„Înainte să intru în politică, doar bănuiam că, de fapt, toată lumea e prietenă cu toată lumea și că, indiferent cine câștigă și cine pierde la alegeri, în esență, sistemul rămâne același. Acum nu mai bănuiesc. Acum știu că e așa. În această campanie electorală, ca niciodată, aproape nimeni nu este ceea ce pare. Avem candidați care au în spate orice altceva decât ceea ce spun. De asta am considerat că e important să deschid această discuție publică. Explicațiile le-am auzit cu toții. Este rândul vostru să judecați dacă le credeți sau nu. Eu cred că în viața asta e mai bine să știi decât să nu știi”, afirmă Lasconi.

Aceasta adaugă că, deși povestea se mută în justiție, este pregătită „și pentru asta”: „Cine face o plângere penală nu înseamnă că are și dreptate. Am fost acuzată că fac jocul PSD-ului și al PNL-ului. Pentru mine ei sunt sistemul. N-am făcut niciodată jocul sistemului. Nici anul trecut nu l-am făcut. Și ați văzut ce s-a întâmplat. Refuz să fac jocurile lor, chiar cu prețul de a pierde această cursă. Am vorbit încă de anul trecut, de boți, de troli și interferențe străine. Am fost ridiculizată, mi s-au cerut probe. Viața a furnizat cele mai dure probe în sprijinul meu. Eu sunt doar un om, nu o instituție. Au fost multe lumini în această campanie și au fost încă și mai multe umbre. De câte ori voi putea, eu voi alege să fac lumină și să fac dreptate. Dacă și voi credeți asta, vă aștept duminică la urne”.