Prima pagină » Politic » Lider PSD: susținem formarea unui guvern pro‑occidental bazat pe un parteneriat solid și transparent

Lider PSD: susținem formarea unui guvern pro‑occidental bazat pe un parteneriat solid și transparent

Unul dintre liderii PSD a anunțat că social democrații vor analiza nominalizarea pentru funcția de premier făcută de președintele Nicușor Dan. Susținem formarea unui guvern pro‑occidental, bazat pe un parteneriat solid și transparent, a transmis Ciprian Șerban.
Lider PSD: susținem formarea unui guvern pro‑occidental bazat pe un parteneriat solid și transparent
Ciprian Șerban / Sursa: ALEXANDRU DOBRE /MEDIAFAX FOTO
Petru Mazilu
14 iun. 2026, 16:36, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fostul ministru al Transporturilor din partea PSD a trimis mesajul pe Facebook.

„În contextul noii desemnări făcute astăzi de Președintele României, poziția PSD rămâne neschimbată: susținem formarea unui guvern pro‑occidental, bazat pe un parteneriat solid și transparent. Ne menținem însă rezervele față de o formulă de guvernare care ar include participarea domnului Ilie Bolojan, propunere avansată în afara consultărilor cu partidul nostru”, a scris Șerban.

PSD va analiza nominalizarea

Liderul PSD a anunțat că social democrații se vor reuni pentru a discuta propunerea făcută de Nicușor Dan.

„Așa cum este firesc, vom analiza această nominalizare în forurile de conducere ale PSD, în raport cu programul de guvernare și cu șansele reale de a construi o majoritate stabilă. Obiectivul nostru rămâne același: o guvernare responsabilă, capabilă să răspundă intereselor României într-un moment politic critic”, a precizat Ciprian Șerban.

Reacția a apărut după ce duminică președintele Nicușor Dan l-a desemnat, în mod surprinzător, pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern.

Recomandarea video

Cine este Adrian Veștea, al doilea premier desemnat de Nicușor Dan
G4Media
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.ro
De ce Veștea. Calculele de culise din PNL, prezentate în exclusivitate de Gândul: “Este un blitzkrieg”
Gandul
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Cancan
FOTO. Simona Halep, ca un star de cinema. Apariție ca la Hollywood! „Ești superbă”
Prosport
Pe cine se bazează Adrian Veștea în PNL. Calculele exacte ale votului în Parlament pentru cabinetul noului premier nominalizat | Culise
Libertatea
Câte minute trebuie lăsată ceafa de porc pe grătar. Experimentul realizat de chef Horia Manea
CSID
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia