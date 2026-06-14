Lider PSD: susținem formarea unui guvern pro‑occidental bazat pe un parteneriat solid și transparent

Fostul ministru al Transporturilor din partea PSD a trimis mesajul pe Facebook.

„În contextul noii desemnări făcute astăzi de Președintele României, poziția PSD rămâne neschimbată: susținem formarea unui guvern pro‑occidental, bazat pe un parteneriat solid și transparent. Ne menținem însă rezervele față de o formulă de guvernare care ar include participarea domnului Ilie Bolojan, propunere avansată în afara consultărilor cu partidul nostru”, a scris Șerban.

PSD va analiza nominalizarea

Liderul PSD a anunțat că social democrații se vor reuni pentru a discuta propunerea făcută de Nicușor Dan.

„Așa cum este firesc, vom analiza această nominalizare în forurile de conducere ale PSD, în raport cu programul de guvernare și cu șansele reale de a construi o majoritate stabilă. Obiectivul nostru rămâne același: o guvernare responsabilă, capabilă să răspundă intereselor României într-un moment politic critic”, a precizat Ciprian Șerban.

Reacția a apărut după ce duminică președintele Nicușor Dan l-a desemnat, în mod surprinzător, pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul Guvern.