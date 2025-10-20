Liderul PSD Iași îl acuză pe Ilie Bolojan că ignoră Moldova: „În cea mai slab dezvoltată regiune a țării, marile proiecte bat pasul pe loc”

„Prim ministrul a înghețat pensiile, alocațiile copiilor și salariile bugetarilor. A plafonat veniturile în companiile de stat. A mărit TVA-ul și alte taxe și impozite. Urmează reduceri de personal în administrațiile locale. De multe ori încrâncenat, a luat aceste decizii dure fără consultări prealabile cu partenerii sociali. Unele chiar în răspărul coaliției. Ilie Bolojan a luat hotărâri stranii, mai degrabă dintr-o ambiție personală. I-a pus la plata contribuțiilor de sănătate pe veterani, pe văduvele de război și pe mamele aflate în concediul de creștere a copilului. «Salvarea» bugetului României aici se blocase, în mărunțișul strâns de la aceste categorii defavorizate. Bolojan, un birocrat fără suflet și fără pic de empatie”, susține Bogdan Cojocaru.

Acesta susține că, de patru luni, Ilie Bolojan taie, îngheață, reduce, restructurează, plafonează, reformează, dar nu construiește, nu dezvoltă, nu lansează. nu are niciun proiect de țară pe termen scurt și mediu.

Cojocaru spune că Moldova e uitată de Guvern

El arată că pentru Iași și pentru Moldova, lucrurile stau încă mai rău: „În cea mai slab dezvoltată regiune a țării, marile proiecte bat pasul pe loc. O singură dată a poposit Bolojan la Iași, în patru luni, aproape clandestin, în drum spre R. Moldova. S-a întâlnit discret cu autoritățile locale și a șters-o fără nicio vorbă. Ilie Bolojan a avut rare intervenții publice despre inundațiile catastrofale de-astă vară care au afectat localități din Moldova. Ilie Bolojan nu a avut nicio poziție publică, în afara unor rânduri de regret compuse de echipa de comunicare, referitoare la tragedia de la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași. Au murit 7 copii, pentru Bolojan parcă nici n-ar fi existat. În același timp, unul dintre responsabili, președintele penal, liberal, al Consiliului Județean Iași a umplut televizoarele și spațiul media cu minciunile lui. Bolojan nu i-a cerut nicio explicație lui Costel Alexe”.

Președintele PSD Iași notează că Ilie Bolojan nu a mers nici la semnarea contractului pentru edificarea Spitalului Regional de Urgență Iași și că prezența lui ar fi transmis că e aproape de Moldova și că va monitoriza implementarea cât mai rapidă a acestui obiectiv strategic.

„Pentru Moldova, Ilie Bolojan, premierul în funcție, nu pare să aibă niciun plan de dezvoltare a acestei regiuni istoriec. O ocolește și cu vorba, și cu pasul, și cu banii. Domnule premier, Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați sunt tot județe ale României!”, a mai spus deputatul PSD.