MAE își intensifică coordonarea diplomatică în contextul situației de securitate din Iran

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) continuă acțiunile de pregătire, monitorizare și coordonare diplomatică în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran, pe fondul tensiunilor din regiune, potrivit unei informări.

Coordonare diplomatică la nivel regional

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a convocat marți, 14 ianuarie, o ședință de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice românești din Orientul Mijlociu.

Discuțiile s-au concentrat pe analiza evoluțiilor recente din regiune, evaluarea scenariilor posibile și adaptarea opțiunilor de acțiune diplomatică, inclusiv a mecanismelor de coordonare interinstituțională.

O prioritate a consultărilor a fost asigurarea faptului că misiunile diplomatice ale României sunt pregătite să răspundă eficient oricărui scenariu, în contextul actualelor tensiuni de securitate.

Situația din Iran, pe agenda UE

De asemenea, au fost discutate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la sfârșitul lunii, unde situația din Iran și regimul de sancțiuni vor figura pe agenda principală.

„În aceste zile, oameni curajoși își riscă viața și libertatea pentru un viitor mai bun în țara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violență și de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta pașnic, libertatea de asociere și libertatea de comunicare sunt încălcate. Știm din propria noastră istorie ce înseamnă aceste drepturi”, a declarat ministrul Oana Țoiu.

La București, MAE a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran.

Protecția cetățenilor români, prioritate pentru MAE

Totodată, la Teheran, misiunea diplomatică a României se află în strânsă coordonare cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.

Protecția cetățenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate.

În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în Iran, autoritățile menținând un contact constant cu aceștia și facilitând comunicarea cu România prin intermediul misiunii diplomatice.