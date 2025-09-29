Maia Sandu: Să nu uităm că există viață și dincolo de politică

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de unitate după alegerile parlamentare, îndemnând cetățenii la reconciliere și la concentrare asupra viitorului țării.

„Vitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățan este parte a proiectului de dezvoltare a țării. Nimeni nu trebuie lăsat în urma. Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți. A fost o perioadă grea și încărcată”, a declarat Sandu, care a recunoscut tensiunile din perioada electorală.

Președinta a lansat un apel la coeziune socială. „Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că ne unește mai mult decât ceea ce ne despartă. Nu există învingători și învinși. Pentru că doar împreună putem construi un viitor pașnic, sigur și prosper pentru Republica Moldova”.

Referindu-se la provocările cu care se confruntă societatea, Maia Sandu a subliniat că „lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”.

Într-o notă mai personală, Maia Sandu a încheiat: „Să nu uităm că există viață și dincolo de politică. Plimbări, cărți, spectacole, sport, întâlniri cu familia și cu prietenii. Munca preferată. Și spor la muncă nouă tuturor”.