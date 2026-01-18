Manole: Salariile și pensiile rămân înghețate în 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Digi24 că statul are la dispoziție mecanisme și fonduri europene pentru sprijinirea angajărilor, însă multe dintre aceste măsuri așteaptă încă decizia politică finală.

Declarațiile vin pe fondul falimentelor în rândul micilor întreprinderi și al temerilor privind concedieri și reduceri în administrația publică.

Oficialul a subliniat că Partidul Social-Democrat a propus încă din toamnă un pachet de relansare economică, care include subvenționarea locurilor de muncă pentru anumite categorii vulnerabile, în special tinerii aflați la primul job.

Subvenții pentru tineri și fonduri europene nefolosite

Potrivit ministrului, există posibilitatea acordării unei subvenții pentru tinerii care se angajează pentru prima dată, finanțată din fonduri europene.

Mecanismul prevede susținerea angajatorului timp de doi ani, cu condiția menținerii tânărului angajat încă 18 luni pe contract pe perioadă nedeterminată.

Proiectul legislativ este deja redactat, iar bugetul necesar există, însă aplicarea depinde de acordul guvernului.

Florin Manole a precizat că această măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de relansare economică, propus de PSD pentru domenii-cheie precum munca, sănătatea, energia și agricultura.

Decizii în coaliție și limitele negocierii politice

Ministrul a recunoscut că nu toate propunerile PSD au fost acceptate în coaliția de guvernare.

Unele măsuri, precum plafonarea prețurilor la alimente sau creșterea salariului minim, au fost intens negociate și adoptate în final prin consens, însă alte inițiative au rămas blocate.

Florin Manole a subliniat că deciziile finale aparțin premierului, dar că partenerii de coaliție trebuie să se respecte reciproc.

El a admis că unele subiecte sensibile au fost amânate, în ciuda presiunii publice.

Pensii, alocații și salarii bugetare, fără majorări

În ceea ce privește veniturile populației, ministrul a confirmat că pensiile rămân înghețate în 2026, după decizia guvernului de a bloca punctul de pensie încă din primul pachet de măsuri.

Alocațiile pentru copii și salariile din sectorul public vor avea aceeași soartă pe parcursul acestui an.

Ca măsură compensatorie, Guvernul analizează acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu cele mai mici venituri, în funcție de resursele bugetare disponibile.

Ajutor pentru energie destinat gospodăriilor vulnerabile

Ministrul a reamintit existența unui sprijin lunar de 50 de lei pentru gospodăriile cu venituri foarte mici, acordat pe loc de consum.

Măsura, inițial limitată până în martie, a fost prelungită până la finalul anului 2026.

Ajutorul se adresează persoanelor care trăiesc singure sau gospodăriilor cu venituri sub pragul stabilit, fiind menită să atenueze impactul creșterii prețurilor la energie.

Alte măsuri, inclusiv pentru gaze, ar putea fi anunțate separat de Ministerul Energiei.