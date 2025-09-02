Marinescu cheamă instituțiile din sistemul judiciar la dialog pentru eficientizarea justiției

Ministerul Justiției a anunțat că joi, 4 septembrie, va avea loc o întâlnire de lucru între ministrul Radu Marinescu și reprezentanți ai instituțiilor cheie din sistemul judiciar, în vederea identificării unor soluții pentru eficientizarea justiției civile și penale.

Invitația a fost adresată conducerii Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Parchetului General, Institutului Național al Magistraturii, Uniunii Naționale a Barourilor, Uniunii Notarilor Publici, Uniunii Executorilor Judecătorești și Școlii Naționale de Grefieri.

Agenda discuțiilor include teme precum digitalizarea actului de justiție și generalizarea dosarului electronic, actualizarea taxelor judiciare de timbru pentru a finanța investițiile în infrastructura judiciară, eficientizarea administrării probelor de către avocați și consilieri juridici, introducerea de sancțiuni procesuale împotriva plângerilor abuzive, precum și identificarea unor soluții alternative pentru degrevarea instanțelor.

Ministerul precizează că în dezbaterea parlamentară se află deja inițiative legislative ce vizează reducerea duratei proceselor și eficientizarea activității instanțelor. Un obiectiv major al Programului de Guvernare 2025-2028 este scurtarea termenelor de soluționare a cauzelor și aplicarea rapidă a hotărârilor judecătorești, în paralel cu promovarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor și instituirea cadrului legal pentru procese desfășurate la distanță.