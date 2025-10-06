Ministrul Justiției reacționează în cazul „eliberării” Alinei Bica. Ce spune Radu Marinescu despre crearea unui posibil precedent printre alți fugari

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus, luni, la Digi 24, că nu poate comenta decizia instanței în cazul fostei șefe DIICOT, Alina Bica.

„Este vorba de o decizie, de o hotărâre a instanțelor judecătorești. A comenta dezlegarea dată de judecător raportului juridic supus judecății ar însemna o imixtiune din partea mea și nu fac acest lucru”, a spus Marinescu.

Marinescu a mai spus că fiecare poartă „responsabilitatea deplină a modului în care ne facem datoria”.

„În acest context (retragerea mandatului european în cazul Alinei Bica – n.r.) a fost vorba de interpretare a unor decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este o chestiune asupra căreia trebuie să veghem cu maximă responsabilitate, pentru că este vorba de o abordare cadru în ceea ce privește modalitatea în care aplicăm deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. Însă, repet, în ultimă instanță, judecătorului îi revine responsabilitatea soluției, iar verificarea, contextul în care astfel de soluții sunt date revine, de asemenea, organelor care, potrivit legii, au o astfel de însărcinare”, a spus Marinescu.

Cazul Bica, un precedent printre alți fugari?

Întrebat dacă nu cumva cazul Bica creează un precedent printre alți fugari, ministrul Marinescu a răspuns: „Fiecare situație trebuie examinată individual. Deci, dacă formula fugari poate să fie una colectivă, cel puțin în discursul public, în cel juridic, fiecare situație trebuie analizată în mod individual, repet, cu maximă responsabilitate din partea organelor judiciare. Ministerul Justiției este foarte responsabil în a face eforturile care țin de noi, de resortul cooperării judiciare, pentru a-i aduce în țară mai departe. Este responsabilitate judecătorilor, a magistraților să facă dreptate”.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.

Fosta șefă DIICOT, Alina Bica, în prezent fugară, se află în Italia, ţară care refuzat punerea în aplicare a mandatului de arestare.