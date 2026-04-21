Marinescu la raport: La vârful guvernului au fost ignorate observațiile noastre din avizare

Radu Marinescu spune că în acest mandat a livrat „reforme, investiții, performanță măsurabilă” și, mai ales, a menținut „justiția independentă, am apărat drepturile și libertățile cetățenilor și statul de drept”.

„În domeniul legislativ, avem 212 acte normative, o activitate legislativă intensă și foarte eficientă, în domenii precum codurile penale, proceduri penale și, respectiv, civilă, aderarea la OCDE, reforma parchetelor, a penitenciarelor, a statutului magistraților, a autorității pentru cetățenie, prevenirea și combaterea infracțiunilor grave, protejând societatea. Dacă tot discutăm de necesitatea ca societatea să aibă strategii, am elaborat strategii multianuale esențiale privind dezvoltarea sistemului judiciar și a justiției ca serviciu public, prevenirea recidivei și lupta anticorupție. Am implementat șapte directive europene privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, protejarea victimelor acestuia, recuperarea prejudiciilor, infracțiunile de mediu sau prevenirea și combaterea spălării de bani și a terorismului”, spune Marinescu.

Ministerul Justiției a fost, în mandatul lui Marinescu, avizator principal în guvern, pentru peste 2.300 de proiecte de hotărâri de guvern, 500 de proiecte de ordonanță de urgență și peste 230 de proiecte de lege, spune ministrul.

„De exemplu, OUG-ul privind programul de înarmare SAFE, OUG-ul privind comisia de examinare a investițiilor străine directe, din care conducerea guvernului, ce să vedeți, eliminase tocmai ministerile conduse de PSD, OUG privind relansarea economică și domeniul financiar bugetar, legea privind măsurile aplicabile funcționarilor publici și personalului contractual”, a mai spus Radu Marinescu

Acesta se laudă că a luat și măsuri de reducere a cheltuielor, eliminând diurnele foarte mari pentru magistrați.

„Am fost implicați, după cum știți, într-o reformă importantă, măsuri de justiție și echilibru social, precum reforma pensionării magistraților. Ajuns însă aici, vreau să subliniez un lucru, la vârful guvernului au fost ignorate observațiile noastre din avizare, ceea ce a condus la o primă decizie defavorabilă a CCR și la întârzieri în această reformă care nu pot să fie imputate PSD”, a mai spus Marinescu.