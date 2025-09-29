Mesajul premierului Ilie Bolojan după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova după alegerile parlamentare desfășurate ieri, subliniind mobilizarea exemplară și opțiunea clară pentru parcursul european.

„Felicit din inimă cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare de ieri și pentru votul în direcția europeană. Vreau să felicit în mod deosebit și autoritățile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul și pentru felul în care au făcut față unui complex de presiuni menite să deturneze dorința oamenilor”, a declarat Bolojan.

Șeful Executivului de la București a subliniat că, în final, așa cum se întâmplă în democrațiile autentice, „votul oamenilor este ceea ce a făcut diferența”.

El a reiterat susținerea fermă a României pentru drumul european al Republicii Moldova: „Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană. Personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”.