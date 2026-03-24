Mesajul unei filiale a PSD înainte de decizia privind participarea la guvernare: „NuMaiPotCuBolojan”

Mesajul a fost trimis marți. Filiala PSD Olt îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a luat măsuri pentru a atenua efectele crizei combustibililor.

„Momentele de criză necesită reacții rapide. Ilie Bolojan pare că nu înțelege acest lucru, iar ritmul său lent, ezitant și fără rezultate concrete ajunge să coste prea mult. Partidul Social Democrat a venit cu soluții pentru criza carburanților încă de acum două săptămâni. Din păcate, premierul a ales să le aplice doar pe jumătate, preluând exact măsurile cu impact limitat. Problema este că măsurile anunțate nu sunt suficiente pentru a ține prețurile sub control”, scrie în mesajul PSD.

Reducerea la jumătate a adaosurilor comerciale, limitarea exporturilor și diminuarea componentei bio din benzină nu opresc scumpirile și nu garantează prețuri accesibile la pompă, mai transmit social-democrații.

„În timp ce alte state europene intervin ferm, reduc accize, scad TVA sau plafonează prețurile, Bolojan rămâne blocat în ezitări și interese care nu protejează populația. PSD a propus deja soluții concrete: diminuarea accizei, reducerea TVA și compensarea scumpirilor, pentru ca efectul să se vadă direct la pompă. Pentru fermieri, situația este și mai urgentă. Motorina utilizată în agricultură trebuie scoasă de sub acciză și TVA. Altfel, costurile se vor regăsi rapid în prețurile alimentelor. Campania agricolă de primăvară este în plină desfășurare, iar fiecare zi fără o decizie din partea premierului înseamnă costuri mai mari pentru oameni”, anunță PSD.

Protestul filialei PSD se încheie cu mesajul „NuMaiPotCuBolojan”.

Filiala PSD Olt este condusă de Marius Oprescu, unul dintre prim- vicepreședinții naționali ai partidului. O altă figură cunoscută de la Olt este Paul Stănescu care a fost secretarul general al PSD.