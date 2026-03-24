Prima pagină » Politic » Mihai Fifor acuză: PNL și AUR joacă în aceeași echipă. „Ce vedem la Arad se pregătește la nivel național"

Mihai Fifor acuză: PNL și AUR joacă în aceeași echipă. „Ce vedem la Arad se pregătește la nivel național”

Mihai Fifor afirmă că alianța dintre PNL și AUR funcționează deja „perfect” la Arad și susține că acest model este pregătit pentru a fi extins la nivel național.
Mihai Fifor acuză: PNL și AUR joacă în aceeași echipă. „Ce vedem la Arad se pregătește la nivel național”
Sursa foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
24 mart. 2026, 16:51, Politic

„La Arad, alianța PNL–AUR–USR funcționează fără probleme de luni de zile, atât în Consiliul Județean, cât și în Consiliul Municipal. Așa că întrebarea firească este: de ce n-ar funcționa și la nivel național?”, transmite Fifor într-o postare publicată pe Facebook.

Social-democratul susține că există tot mai multe indicii ale unei înțelegeri, cel puțin tacite, între PNL și AUR, o înțelegere care ar fi „girată” de premierul Ilie Bolojan.

„Refuzul premierului de a se delimita clar de AUR, chiar în fața propriilor colegi liberali, nu este o scăpare. Este o poziționare. Una calculată”, afirmă Fifor.

Acesta face trimitere și la voturile din Parlament, unde PNL și AUR ar fi acționat împreună pentru a respinge programul social al PSD.

„Nu au votat împotriva PSD. Au votat împotriva românilor vulnerabili: împotriva copiilor din familii sărace, împotriva pensionarilor cu venituri mici”, susține liderul PSD.

Fifor adaugă că declarațiile recente ale liderului senatorilor AUR, care a vorbit deschis despre o posibilă alianță cu PNL, „nu mai lasă loc de interpretări”.

„Sunt pași pregătitori. Sunt semnale politice clare”, afirmă el.

În același context, deputatul PSD arată că poziția oficială a PNL, potrivit căreia partidul nu mai dorește o guvernare alături de PSD în eventualitatea ruperii coaliției, conduce inevitabil spre o singură soluție de majoritate parlamentară.

„În acel scenariu, există o singură opțiune reală: AUR”, spune Fifor.

Referindu-se la tensiunile publice dintre AUR și premier, acesta le califică drept „o piesă de teatru”

„Disputa dintre AUR și Bolojan este doar zgomot de fond pentru public. În spate, lucrurile sunt deja așezate”, afirmă el.

În final, Mihai Fifor susține că ceea ce se întâmplă la Arad, sub influența unor lideri precum Gheorghe Falcă, nu reprezintă o excepție, ci un model politic.

„PNL și AUR nu sunt adversari. Sunt parteneri care încă nu au avut curajul să-și asume public această relație”, conchide Fifor.

