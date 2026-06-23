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Mihai Fifor despre învestirea Guvernului Veștea: „Românii au avut parte de o demonstrație de cinism politic”

Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a criticat dur partidele care nu au susținut învestirea Guvernului Veștea. Reacția a fost publicată pe pagina sa de Facebook, după votul din Parlament în urma căruia Executivul nu a obținut numărul necesar de voturi.
Mihai Fifor despre învestirea Guvernului Veștea: „Românii au avut parte de o demonstrație de cinism politic”
Sursa foto: Facebook/Fifor Mihai
Oana Antipa
23 iun. 2026, 09:45, Politic
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Fifor a afirmat că ședința Parlamentului a reprezentat „o demonstrație de cinism politic în forma sa cea mai pură”. Potrivit acestuia, „au triumfat două forme de iresponsabilitate politică: setea patologică de putere a lui Ilie Bolojan și a blocului de dreapta (…) și oportunismul tranzacțional al suveraniștilor dispuși să joace viitorul țării la ruletă doar pentru câteva puncte politice”.

Acuzații la adresa partidelor din opoziție și a blocului de dreapta

Liderul PSD Arad susține că formațiunile aflate în tabere politice diferite au acționat în același sens în momentul votului. În opinia sa, „două tabere care se pretind adversare ireconciliabile (…) au acționat perfect sincron atunci când a fost vorba să blocheze ieșirea României din criză”.

Mihai Fifor mai afirmă că dezbaterea parlamentară nu a fost centrată pe problemele economice sau sociale. „S-a vorbit doar despre putere. S-a votat doar pentru putere. S-a blocat o soluție guvernamentală doar din rațiuni de putere”, a transmis acesta.

Social-democratul consideră că formațiunile politice implicate nu au avut în vedere efectele asupra populației. El susține că „România poate să mai aștepte. Românii pot să mai aștepte. Economia poate să mai aștepte. Singurul lucru care nu poate aștepta este propria lor luptă pentru putere”.

PSD susține că și-a mobilizat toți parlamentarii

În mesajul său, Mihai Fifor afirmă că toți parlamentarii PSD au fost prezenți la vot și au susținut învestirea Guvernului Veștea. El precizează că Executivul a fost votat de 198 de parlamentari, sub pragul de 233 de voturi necesare pentru învestire.

„Toți parlamentarii PSD au fost prezenți și au votat cu toată responsabilitatea pentru învestirea Guvernului Veștea”, a declarat liderul social-democrat.

Acesta susține că „s-a văzut clar cine a vrut ca Ilie Bolojan să plece și cine a vrut să rămână”. Totodată, el afirmă că parlamentarii care nu au susținut guvernul „au vrut să rămână. Culmea, plângând în același timp de grija românilor”.

PSD anunță că va participa la consultările de la Cotroceni

Mihai Fifor avertizează că România riscă o retrogradare în categoria „junk”, dacă actualul blocaj politic continuă. În opinia sa, „România riscă să fie aruncată în categoria junk din cauza ambițiilor unor oameni care au pus interesul politic înaintea interesului național”.

În finalul mesajului, liderul PSD Arad afirmă că partidul va participa la consultările convocate de președintele României și își menține disponibilitatea de a intra la guvernare. „PSD rămâne preocupat de un singur lucru: ca România să aibă cât mai repede un guvern funcțional și stabil”, a transmis Mihai Fifor.

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