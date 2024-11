Mihai Tudose, ironii la adresa lui Ciucă: Ori nu ştie să scrie, ori şi-a bătut cineva joc de el

„Inutilu’ dus spre penibil… Am citit programu’ lu’ PNL (nu recomand, e mai ciudat decât autorii) Ori Ciucă nu ştie să scrie, (e o figură de stil, nu ştie!) ori cineva şi-a bătut joc de el”, scrie pe Facebook Mihai Tudose.

Potrivit acestuia, în Programul PNL spune ”Ca expresie a prosperităţii, îmi asum obiectivul ca, până în 2030, România să ajungă la 90% din media europeană aîn ce priveşte PIB per capita, raportat la puterea de cumpărare (pornind de77% la 77%, cât este în prezentora actuală)” https://nicolaeciuca.ro/prosperitate-si-dezvoltarea.../.

„Ne facem că nu observăm greşelile de ortografie.M-am uitat să văd dacă acel cineva care şi-a bătut joc de el i-a păcălit şi pe cei de la PNL. Ce văd pe prima pagină in Programul PNL? <PIB-ul pe cap de locuitor (în termeni de paritate a puterii de cumpărare standard) a trecut de 79% (2023) din media Uniunii Europene>. Nu mai este 77% acum e 79%. Păi nu este nici 77%, nici 79%, ci suntem în anul 2023 la 80% din PIB ul per capita mediu din UE, la paritatea puterii de cumpărare. Asta spune Eurostat aici https://ec.europa.eu/.../view/tec00114/default/table.... Că de-aia am egalat Polonia şi am întrecut Ungaria… cu Marcel Ciolacu şi PSD”, încheie Tudose.