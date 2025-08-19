Deputat PNL,despre ultimele zile din politica internațională: întâlnirea Putin-Trump, Trump-Zelenski

Întâlnirea de la Washington a fost, fără îndoială, cel mai important moment diplomatic în direcția unei eventuale păci în Ucraina de la începutul războiului.

„Președintele Trump a reușit să se poziționeze, în ciuda criticilor interne și externe, drept un mediator global credibil. Faptul că a invitat liderii europeni la masă nu este doar un gest firesc, dat fiind că războiul afectează Europa în primul rând, ci și un semnal clar că Ucraina nu este singură. Zelenski are nevoie de această ancoră colectivă, care întărește atât legitimitatea, cât și forța de negociere a Kievului”, spune Stroe, pe Facebook.

Despre draba unor analiști de a cataloga discuțiile Trump–Putin din Alaska drept „un eșec”, Stroe spune că „este nu doar pripită, ci și nerealistă”.

„O abordare frontală, de tipul „Putin este un criminal de război”, ar fi compromis chiar existența acelui dialog. Din contră, Trump a aplicat o tehnică de negociere specifică mediului de afaceri: i-a creat lui Putin impresia că este ascultat, că are un loc la masă, tocmai pentru a menține canalul deschis. În diplomație, capacitatea de a asculta, chiar și adversarul, este uneori mai valoroasă decât o condamnare publică care blochează orice punte de comunicare”, afirmă Ionuț Stroe.

Potrivit președintelui PNL Sector 4, dacă în următoarele două săptămâni se materializează întâlnirea directă dintre președinții Ucrainei și Rusiei, în contextul unor garanții de securitate oferite de SUA și Europa – inclusiv o formulare inspirată de Articolul 5 NATO – atunci putem vorbi despre o infrastructură reală pentru pace.

„Nu pacea imediată, căci iluzia unui final rapid al conflictului trebuie abandonată, ci pacea ca obiectiv strategic pe termen mediu. Întâlnirea pregătește terenul pentru o arhitectură de securitate care să facă imposibil un nou război de agresiune asupra Ucrainei”, a mai spus Stroe.

Procesul de pace poate fi un catalizator pentru unitatea europeană, iar România are toate motivele să ceară un loc la masa deciziilor.

„Bucureștiul a fost printre primele capitale care au sprijinit concret Ucraina, atât logistic, cât și politic, uneori mai mult decât state cu resurse incomparabil mai mari. În plus, România a stat fără ezitare de partea corectă a istoriei în acest conflict. O abordare curajoasă și inventivă pe scena diplomatică ne-ar putea consolida rolul în arhitectura de securitate a Europei de Est. Nu mai vreau să aud: „Polonia” și de-abia apoi „România”. Vreau să aud mai întâi „România” si apoi Polonia!”, mai spune deputatul PNL.

Oricât ar dori Trump, Zelenski și liderii europeni să construiască pacea, succesul depinde de o variabilă esențială: voința reală a lui Vladimir Putin.

„Or, tot ce vedem până acum sugerează contrariul. Kremlinul nu caută un compromis, ci o capitulare mascată a Ucrainei, prin cedări teritoriale masive. Intensificarea atacurilor, inclusiv în ultimele nopți, dovedește că Moscova joacă la timp, nu la pace. Aceasta nu este conduita unui lider interesat de reconciliere, ci a unuia care urmărește o victorie strategică. De aceea, sunt rezervat și prudent: în continuare cred că șansele pentru o pace rapidă rămân destul de fragile”, a mai spus Ionuț Stroe.