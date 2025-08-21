Bolojan: Este posibil ca în toamnă să avem alegeri în București. Ciprian Ciucu, variantă pentru PNL

„De principiu s-a convenit să se convoace alegerile la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de coaliție și mie mi s-a părut de bun simț ca să existeze un acord atunci când stabilești data alegerilor”, a precizat Bolojan, joi seară, la Antena 1.

Referitor la strategia partidelor pentru alegerea primarului, premierul a subliniat că „strategia partidelor trebuie să țină cont de tipul de alegeri. La București avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are șanse foarte mari să fie primar”.

El a explicat că partidele din coaliție trebuie să analizeze „la modul cel mai serios susținerea, poate în totalitate, deși nu e foarte ușor să fac acest lucru unui candidat, sau cel puțin două partide să găsească o formulă să susțină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe niște analize sociologice, în așa fel încât să nu mai recurgem la candidați care nu sunt testați, nu sunt verificați”.

În acest context, Bolojan a menționat că PNL a realizat un sondaj de opinie: „Noi am testat trei dintre colegii noștri care ar putea să candideze și am constatat că domnul primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în București. Este într-un top al încrederii între cei care au fost testați, având în vedere și experiența dânsului personal. Considerăm că este unul din candidații redutabili și, sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcția de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor. Altfel nu se justifică această chestiune, dar este una din soluțiile bune pentru București pe care le văd fezabile”.