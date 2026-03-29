Mii de oameni au format din corpurile lor un mesaj uriaș anti-Trump pe o plajă din California

Mii de oameni s-au adunat sâmbătă pe Ocean Beach din San Francisco pentru a forma un mesaj uriaș, potrivit KTVU Fox 2.

Mesajul realizat cu ajutorul corpurilor s-a întins pe câteva sute de metri. Din aer s-a putut citi „Trump must go now” (Trump trebuie să plece acum n.r.)

În SUA, au loc demonstrații uriașe împotriva președintelui Donald Trump. Conform organizatorilor, milioane de oameni din numeroase orașe americane protestează sub sloganul „No Kings” (Fără Regi n.r.).

Protesters gathered to form a human banner at S.F.’s Ocean Beach, spelling out „Trump must go now” on Saturday. No Kings protests are kicking off across the Bay Area as part of a nationwide day of action against President Donald Trump’s administration. Follow our live blog for… pic.twitter.com/JXjuwdcOof — San Francisco Chronicle (@sfchronicle) March 28, 2026

Participanții sunt nemulțumiți de politicile și atitudinea președintelui Donald Trump, de creșterea costului vieții și de războiul din Orientul Mijlociu.