Ministerul Culturii anunță reorganizarea ORDA pentru eficientizarea protecției drepturilor de autor

Ministerul Culturii a prezentat poziția oficială privind reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), subliniind că măsura va aduce mai multă coerență instituțională, reducerea costurilor administrative și o protecție mai puternică a autorilor și artiștilor.

Ministerul Culturii a transmis miercuri că reorganizarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) urmărește consolidarea și modernizarea sistemului de protecție a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Instituția subliniază că domeniul este esențial pentru protejarea și valorificarea creației artistice și intelectuale și că noua organizare va aduce avantaje clare.

Printre acestea, ministerul menționează: consolidarea autorității administrative și legislative în domeniu, creșterea coerenței instituționale prin reunirea competențelor într-o singură structură cu rol de inițiativă legislativă și coordonare strategică, reducerea cheltuielilor administrative, inclusiv a celor legate de chirii și funcții de conducere redundante, dar și întărirea capacității de control asupra organismelor de gestiune colectivă.

Totodată, procedurile administrative vor fi simplificate, ceea ce ar urma să aducă beneficii directe pentru creatori, artiști și utilizatorii de opere protejate.

Ministerul Culturii își reafirmă angajamentul de a sprijini autorii și artiștii și de a garanta respectarea legislației naționale și internaționale în materie de drepturi de autor.

Reorganizarea presupune integrarea domeniului într-un cadru instituțional unitar, cu menținerea expertizei și a personalului de specialitate.

Potrivit instituției, România are deja o experiență solidă în domeniu, Ministerul Culturii având inițiativă legislativă, fiind membru fondator al Grupului de lucru pe Probleme de Proprietate Intelectuală și semnatar al Protocolului cu Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale.