Ministerul Justiției cere 112 milioane de lei pentru monitorizarea deținuților cu brățări electronice

„V-am spus care sunt costurile. Sunt 112 milioane de lei pentru a face operațional un sistem care trebuia să devină operațional din 2021”, a spus marți, Radu Marinescu, cu privire la sistemul de monitorizare al deținuților.

Ministrul a punctat că doar 10% din numărul total de deținuți lucrează, subliniind atât dorința persoanelor private de liberate, cât și beneficiile demersului, exemplificând prin beneficiile fiscale, dar și procesul e reintegrare în societate.

„Din 24.000 de deținuți în momentul de față, ar putea să lucreze și ar dori să lucreze poate doua treimi. Și lucrează aproximativ 10%”, spune Marinescu, precizând că procesul este „un câștig și pentru mediul economic, și pentru penitenciar, adică pentru statul român, și pentru omul care iese din penitenciar și prin muncă se reducă”.

„Avem nevoie fie de personal foarte numeros care să însoțească acești deținuți, pentru că este un procent număr de deținuți și număr de persoane care însoțesc, fie de aceste brățări electronice, moderne, pentru că România este un stat modern și care permite monitorizarea lor cu risc zero de securitate, pentru că în momentul în care cineva încearcă să plece, se creează alarma respectivă. Apoi, avem persoane care sunt în întrerupere de executare pe dreapta, avem persoane care sunt în permisii, care sunt o modalitate, tot așa, de readucerea cetățeanului progresiv către societate”, a mai spus Marinescu.

Acesta a mulțumit MinisteruluI de Finanțe pentru alocare, însă a spus că nu este suficientă: „Mulțumesc Ministerului de Finanțe care ne-au ajutat în acest buget cu o anumită sumă, dar mai era nevoie și de această diferență ca acest sistem să devină operațional”, adăugând că operaționalizarea sistemului ar fi adus 6.000 de brățări.