Ministerul Mediului lansează o hartă digitală unde toți cetățenii pot să verifice autorizațiile balastierelor

„Inspectorul balastierelor este o platformă, o hartă, dacă vreți, care va fi pusă, începând de astăzi, la dispoziția absolut tuturor românilor. Absolut oricine este interesat de acest subiect va putea să vadă. Această hartă va fi pusă la dispoziție transparent către absolut toți românii care sunt interesați să vadă subiectul. Vorbim de o hartă în care au fost încărcate absolut toate avizele care astăzi există”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ministrei, în momentul de față, există peste 6.216 perimetre autorizate în ultimii 5 ani de zile pentru exploatații, a căror avize pot fi văzute în timp real de cetățeni.

„În momentul în care ai ajuns pe un perimetru, unde zici că este posibil să fie realizată o extragere de agregate, există un buton, sigur, o să fie mai vizibil pe telefon, în care absolut toată lumea care vrea să vadă, există butonul de localizație, unde dacă este apăsat îți va arăta exact unde ești tu și dacă există un perimetru de gestionare a unor balastiere”, a declarat Buzoianu.

Dacă în zona în care se extrage balast nu apare un perimetru pe hartă, este vorba despre o exploatare ilegală.

„Deci transformăm practic verificările care au fost ascunse sub preș pentru absolut orice român care este interesat să vadă realitatea. Vom putea să știm foarte clar care sunt situațiile concrete, dacă orice om va putea să vadă dacă este o exploatare legală sau ilegală”, a declarat Buzoianu.

Cetățenii care observă o activitate ilegală a balastierelor din zonele în care se află au posibilitatea de a face sesizări către Administrația Națională a Apelor Române (ANAR), dar și la Ministerul Mediului.

În următoarele trei luni, Ministerul Mediului va lansa și aplicația care va înregistra trasabilitatea exploatărilor – tot procesul de exploatare al agregatelor, dar și toate informațiile care sunt trecute în avize, pentru a fi corelate apoi cu ceea ce se pune pe piață, pentru ca ministerul să se asigure că acțiunile de control ale balastierelor și iazurilor sunt reale, iar balastierele care nu respectă legea să fie sancționate.